Ortuño: "El Oviedo me ilusiona y era lo que me hacía falta"

El Real Oviedo sigue trabajando de cara al partido del sábado a las 18.00 horas frente al Fuenlabrada en el estadio Fernando Torres. El técnico Sergio Egea tiene la duda de Saúl Berjón, retirado hoy por unas molestias en la espalda, pero podría contar ya con Joselu si lo desease. El ariete ha entrenado con normalidad aunque se prevé que le deje aún más tiempo para coger la forma.

Quien será la referencia del equipo es Alfredo Ortuño. El delantero cedido por el Albacete lleva un tanto en las dos primeras jornadas y ha sido protagonista con varias ocasiones de gol. Este miércoles estuvo en directo con nosotros en Radio Asturias y analizó la actualidad del Real Oviedo.

Escucha la entrevista a Alfredo Ortuño.

"Estoy muy contento, tengo compañeros que había coincidido hace años. Eso parece que no pero te ayuda a romper un poco el hielo", explicó Ortuño sobre cómo están siendo sus primeras semanas en Oviedo.

"Hicimos un buen partido. Tuvimos fases en las que creamos ocasiones claras y con un poco de suerte podríamos haber matado el partido. Iremos cogiendo ese punto de frescura que nos falta", analizó sobre el CD Lugo.

"Es un sitio que conocía de haber venido a jugar y compañeros. Oviedo me ilusiona y me hacia falta volver a ilusionarme con un sitio, un proyecto... cuando hablé con Michu y tuvimos las conversaciones le dije que o iba allí, o no iba a ningún sitio", destacó el delantero sobre las negociaciones.

"El equipo ha demostrado que tiene personalidad. En Riazor habrá pocos equipos que vayan 2-0 y sean capaces de empatar. Tiene mucho mérito que nos tiren tres veces a puerta. Eso dice que el equipo no se arruga y a eso le debemos sacar partido", explicó Alfredo sobre cómo ve el nivel del equipo.

Por último, Ortuño, que destacó que no se marca ninguna cifra de goles y solo tiene en la cabeza anotar el segundo, nos acostumbra a celebrarlos con los brazos abiertos: "Mi padre me dijo que uno siempre tiene que resurgir de sus cenizas y por eso hago el Ave Fenix".