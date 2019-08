El agua de Las Pedroñeras, NO APTA para el consumo, según el último análisis de julio de 2019

Según el último análisis de julio de 2019 realizado por el empresa que gestiona las aguas de Las Pedroñeras, al que ha tenido acceso esta redacción, el nivel de Nitrato esta con 5,6 Mg/l por encima del nivel que marca la RD 140/2003 que es de 50 Mg/l (un 12% más del máximo) . Según este análisis el agua NO es APTA PARA EL CONSUMO, ya que según el analisis de 2015, si con 5.5 no era apta, ahora con 5,6 según la RD 140/2003 tampoco es apta, aunque ese dato no aparece en el informe publicado por el ayuntamiento.

Además en este último informe se han publicado 11 parametros, en el último informe se publicaron 20 parametros del analisis

FOTO- Radio Azul

El nivel de nitratos ha subido respecto a la publicación que hacíamos en 2015, en aquella ocasión los nitratos estaban con 55,5 y ahora están con 55,6 (ahora está un 12% por encima del máximo recomendado)

Nitratos:

Provienen de la contaminación orgánica (deshechos de origen humano o industrial) o de la contaminación por abonos químicos (fertilizantes, estiércol…).

El valor máximo permitido por la legislación para un agua de consumo de una red de abastecimiento es de 50 mg/L.

Preguntas y respuestas sobre los Nitratos en el agua de Consumo

¿Qué son los nitratos?

Es una sal química derivada del nitrógeno que, en concentraciones bajas, se encuentra de forma natural en el agua y el suelo.

¿Cuál es la causa de la presencia de nitratos en el agua que consumimos?

La presencia de nitratos en las aguas de suministro público es debida a la contaminación de las aguas naturales por compuestos nitrogenados.

Se puede hablar de dos tipos principales de fuentes de contaminación de las aguas naturales por compuestos nitrogenados: la contaminación puntual y la dispersa. El primer caso se asocia a actividades de origen industrial, ganadero o urbano (vertido de residuos industriales, de aguas residuales urbanas o de efluentes orgánicos de las explotaciones ganaderas; lixiviación de vertederos, etc.) mientras que en el caso de la contaminación dispersa o difundida, la actividad agronómica es la causa principal.

Si bien las fuentes de contaminación puntual pueden ejercer un gran impacto sobre las aguas superficiales o sobre localizaciones concretas de las aguas subterráneas, las prácticas de abono con fertilizantes (orgánicos o inorgánicos) son generalmente las causantes de la contaminación generalizada de las aguas subterráneas.

¿Qué efectos perjudiciales para la salud comporta la ingesta de nitratos?

Desde hace tiempo se ha puesto de manifiesto que el principal efecto perjudicial para la salud derivado de la ingesta de nitratos y nitritos es la metahemoglobinemia, es decir, un incremento de metahemoglobina en la sangre, que es una hemoglobina modificada (oxidada) incapaz de fijar el oxígeno y provoca limitaciones de su transporte en los tejidos. En condiciones normales hay un mecanismo enzimático capaz de restablecer la alteración y reducir la metahemoglobina otra vez a hemoglobina.

Cuando la metahemoglobinemia es elevada, la primera manifestación clínica es la cianosis, generalmente asociada a una tonalidad azulada de la piel. Los nitritos presentes en el organismo, tanto si son ingeridos directamente como si provienen de la reducción de los nitratos, una vez absorbidos y presentes en la sangre son capaces de transformar la hemoglobina en metahemoglobina y pueden causar metahemoglobinemia.

¿Cuáles son los grupos de población que son más sensibles a los efectos adversos de los nitratos consumidos a través del agua de consumo?

El grupo poblacional que presenta más riesgo son los lactantes alimentados exclusivamente con leche artificial.

Entre el resto de la población, las personas que podrían sufrir efectos adversos son aquéllas que presentan alteraciones que provocan un aumento de la formación de nitritos, que tienen una hemoglobina anómala o que sufren carencias en el sistema enzimático encargado de transformar la metahemoglobina en hemoglobina. Entre estas personas hay:

– Las mujeres embarazadas.

– Las personas con hipoclorhidria gástrica natural o provocada por tratamientos antiácidos (úlcera péptica, gastritis crónica).

– Las personas con déficits hereditarios de metahemoglobina-reductasa o de NADH.

– Las personas con hemoglobina anómala.

¿Cuál es el nivel seguro de nitratos en el agua de consumo?

Con respecto a los efectos crónicos, el año 1995, el JECFA (FAO-OMS) confirmó la ingesta diaria admisible (IDA) de los nitratos en 0-3,65 mg/kg de peso corporal y día.

Por lo tanto, para una persona de 60 kg, la ingesta admisible para los nitratos en el caso más desfavorable es de 219 mg al día. Estas IDA, establecidas para los adultos, no se tienen que aplicar a niños menores de tres meses de edad porque la presencia de hemoglobina fetal en la sangre (más fácilmente oxidable en metahemoglobina), la acidez más baja de su estómago (que favorece la reducción de nitratos a nitritos) y las carencias en el sistema enzimático capaz de transformar la metahemoglobina en hemoglobina, los hacen más susceptibles de sufrir los efectos perjudiciales de la metahemoglobinemia.

Para prevenir los efectos agudos de la metahemoglobinemia en los bebés, el año 2004, la OMS confirmó un valor máximo orientativo de 50 mg/l de nitratos en el agua de consumo. Este valor fue establecido exclusivamente para prevenir la metahemoglobinemia, indicando que el grupo más vulnerable son los bebés menores de tres meses alimentados con leche artificial.

En la Directiva comunitaria que regula la calidad de las aguas destinadas al consumo humano los valores máximos admitidos son 50 mg/l de nitratos. En el Estado español la norma que transpone la mencionada directiva (RD 140/2033) también establece un valor paramétrico de 50 mg/l de nitratos.

¿Qué se tiene que hacer para evitar los efectos perjudiciales?

El grupo de más riesgo son los lactantes alimentados con leche artificial. En caso de que se tengan que preparar biberones para los bebés se tiene que utilizar agua de la mejor calidad posible, con garantía microbiológica y con contenidos de nitratos inferiores a 50 mg/l.

Cualquier persona incluida en los grupos poblacionales de riesgo tendría que abstenerse de beber y preparar alimentos en agua que supere los 50 mg/l de nitratos. En caso de duda, sería conveniente consultarlo con el médico de cabecera.

El contenido elevado de nitratos en las aguas de abastecimiento no limita la utilización para otros usos domésticos que no impliquen la ingestión, como ducharse, lavar la ropa o lavar los utensilios de cocina.

¿Si hago hervir el agua, los nitratos desaparecen?

No, al hervir el agua los nitratos no desaparecen.

¿Podemos cocer los alimentos en casa, en agua con nitratos?

La ebullición del agua provoca la concentración de las sales disueltas. Al cocinar los alimentos, especialmente los caldos, aumenta la concentración de nitratos. Por lo tanto, es recomendable que las personas incluidas en los grupos de riesgo (bebés, mujeres embarazadas, personas con enfermedades de estómago en tratamiento, etc.) no utilicen agua de la red que supere los 50 mg/l para cocer alimentos. El resto de las personas pueden utilizar el agua para cocinar.

FUENTE: http://www.caib.es/sites/salutambiental/es/nitratos-26197/