El delantero rojiblanco no se deja nada en el vestuario. "Me motiva y me encanta sacarles de quicio y me gusta ganarles igual que ellos a nosotros" es uno de los titulares que ha dejado Iñaki Williams en sala de prensa. El derby contra la Real Sociedad del próximo viernes coge temperatura con las declaraciones de Williams.

