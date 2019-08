Finalmente dos establecimientos hosteleros montarán barra durante la feria del centro. Tras la publicación que realizó esta emisora en la que informaba que ningún bar ni restaurante montaría barra, el Ayuntamiento convocó una reunión con los empresarios de la zona para intentar solucionar la situación.

El encuentro se ha mantenido este miércoles y tras la conversación mantenida entre la responsable de Ocupación de la Vía Pública, Mari Carmen Martínez, y los hosteleros, dos de ellos han decidido instalar las tradicionales barras. Se trata de ‘Bar la Viña’ y ‘Patatín Patatán’ ambos situados en calle Lorenzo Borrego. Por tanto, los bares y restaurantes de la plaza del Socorro han decidido continuar durante los festejos con sus terrazas. No obstante, el Consistorio mantiene abierto el plazo para solicitar el montaje de barras hasta el viernes.

Fernando Marragut, representante de uno de los establecimientos, ha pedido a los ciudadanos que apoyen la feria del centro, que habría llegado “a su fin de no ser por estos dos bares que finalmente han dado el paso. "Hay un poco de romanticismo en todo esto porque en el Socorro no va a montar nadie. Si no fuera por nosotros este año hubiera sido el entierro de la feria del centro", ha manifestado.

Hay que recordar que diversos empresarios criticaron la falta de información obtenida por parte del Consistorio, así como la no realización de reuniones informativas para tratar de encontrar una solución entre todos. Algo que ha desmentido Mari Carmen Martínez asegurando que “es falso”, ya que según la edil popular se ha dado “la publicidad que había que darle” mediante medios de comunicación y redes sociales. Además, la concejala ha querido hacer hincapié en que se “ha realizado como otros años”.

Los hosteleros, precisamente, reclamaban más atención esta edición por las condiciones especiales que conlleva esta Feria de Pedro Romero 2019.