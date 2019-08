Albada dice que no hay riesgo en Nostián por la acumulación de rechazos

Tras el tercer requerimiento del Concello de A Coruña a Albada, concesionaria del tratamiento de residuos de A Coruña, para que traslade los rechazos que mantiene a cielo abierto en la explanada de las instalaciones, la empresa asegura que no hay razón para la alerta. Señala que Concello y concesionaria están negociando las condiciones económicas del contrato de gestión para este traslado y que no hay fecha límite. Llama la atención que ayer desde María Pita se calificara la situación como de grave peligro para los trabajadores de Nostián y para la calidad ambiental de la ciudad.

Según ha podido saber Radio Coruña, la empresa concesionaria considera que no hay riesgo sanitario, ya que lo que se expande a los pies de la factoría no es basura, si no "rechazos limpios". Ninguna voz autorizada ha querido hacer declaraciones oficiales por estar en mitad de una negociación y que éstas se harán una vez que hayan firmado el contrato para el traslado.