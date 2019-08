Trabajadores de Comfica suspenden la huelga contra la deslocalización en R

Trabajadores de la empresa Comfica, una de las subcontratas de R, han acordado suspender la huelga que mantenían contra la "deslocalización" de servicios por parte del operador de telecomunicaciones y los despidos de una veintena de trabajadores. Mantienen, sin embargo, las movilizaciones junto a compañeros de otras subcontratas. Hoy a las doce de la mañana se han concentrado frente al edificio de la Xunta en Monelos.

La decisión de desconvocar la huelga llega después de que la dirección de Comfica haya notificado el compromiso de recolocar a los empleados en otros servicios de la empresa en caso de que los empleos no sean subrogados.

En la concentración han participado también trabajadores de INDRA y de Gestión C. Empleados de esta última denuncian que han sido trasladados a una oficina que no cuenta, dicen, con las medidas de seguridad adecuadas. Creen que la intención es que los empleados abandonen la empresa para no tener que abonar indemnización.

Empleados de INDRA que trabajan para R también se ven afectados por la "deslocalización", especialmente, señalan, los eventuales. Unos ocho trabajadores indefinidos podrían ser recolocados en otros servicios.