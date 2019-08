Extremadura eleva a dos los casos confirmados de listeriosis

Extremadura eleva a dos los casos confirmados afectados por listeriosis, mientras que son ya 15 los probables y otros 11 se encuentran en estudio. Todos ellos con pronóstico leve y ningún ingresado, no hay mayores de 65 años, ni tampoco embarazadas, según los datos ofrecidos por el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quién ha aclarado que no se han duplicado los casos si no que han cambiado los criterios consideración.

Asimismo, el consejero de Sanidad ha afirmado que todos los casos probables y confirmados consumieron carne mechada en Andalucía y ha valorado el acuerdo de coordinación adoptado entre comunidades y el Ministerio de Sanidad a propuesta del propio consejero.

A raiz de este acuerdo, el Servicio Extremeño de Salud, así como los servicios sanitarios del resto de regiones enviarán diariamente los datos del brote de listeriosis al Ministerio de Sanidad, que centralizará su difusión.