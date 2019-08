"Llevo un día aquí y ya me he dado cuenta de lo importante que es el club en la ciudad"

Héctor Pizana ha sido presentado este miércoles como nuevo portero del Xerez DFC. Formado en el Valencia, se encontraba sin equipo tras haber jugado la pasada temporada en el Navalcarnero de Segunda B, donde jugó 24 partidos.

Ante los periodistas, lo primero que quiso hacer el guardameta fue “dar las gracias al club, a Edu y a todas las personas que han confiado en mí y que han hecho posible mi fichaje. Llevo sólo un día aquí y ya me he dado cuenta de lo importante que es el club en la ciudad”.

Pizana asume el reto que ha marcado el club en este inicio de la liga, soy consciente de lo que hay detrás y, partiendo de esa base, toca trabajar para primero llegar al 'play-off' y luego intentar quedar líderes para ascender, que eso es muy importante. Debemos competir e ir paso a paso”.

Aunque estaba sin equipo, llevaba dos semanas entrenando y jugando con el equipo de AFE, por lo que está preparado para debutar si García Tébar lo considera oportuno.

El flamante nuevo guardameta xerecista conoce bien la Tercera División, “jugué dos años en esta categoría con el Albacete B y sé que es complicada, aunque era otra comunidad. Es competitiva, la conozco en general. Del Grupo X me he informado, he recabado datos de los clubes, las plantillas, los campos... He visto todos los resúmenes que he podido del fin de semana y los compañeros me han informado, es complicado manejar los 18 grupos de Tercera”.