Izquierda Unida y Podemos Jódar arrancan la campaña electoral de cara a las elecciones municipales de 2023

Comparecían, en la sede de Izquierda Unida, 4 de los 5 concejales de ambos grupos, Juana Cazorla y Mateo Justicia por Izquierda Unida y Agustín Barroso e Isabel Montávez por Podemos.

La primera intervención corría cargo del concejal de Izquierda Unida, Mateo Justicia, “… Esta tarde hemos convocado esta rueda de asamblea, los dos grupos políticos, Izquierda Unida y Podemos. Vamos a empezar hablando sobre lo que es el tema de la unión, entre Izquierda Unida y Podemos, y los avances que estamos teniendo, para dejar clara, de una vez, todo lo que es el tema, que hemos estado hablando estos días, y las negociaciones como van. Y hablar, un poco, también del asco de Feria que nos han preparado este año…”.

A continuación, tomaba la palabra de concejala y responsable política local del Circulo territorial Podemos Jódar, Isabel Montávez, que reconocía la sorpresa que suponía la convocatoria, “… Os sorprenderá vernos esta tarde aquí, en la sede de Izquierda Unida, con los compañeros. Después de las elecciones municipales que hemos tenido, hemos vuelto a retomar el contacto, porque creemos que ni entres, ni en siete, ni en cinco meses se puede hacer la confluencia y la unidad de la izquierda. Nos hemos vuelto a reunir, y vamos a intentar, tenemos tres años y medio, casi cuatro y medio, para poder trabajar, conjuntamente, por y para la gente de la calle. Para que nos expliquen sus problemas. Estamos aquí, para trabajar poco a poco, para reforzar la izquierda en Jódar, y que la izquierda en Jódar sea lo que era antes, una izquierda de lucha, por y para su pueblo…”.

El portavoz del grupo municipal de Podemos Jódar, Agustín Barroso, centraba su intervención en la Feria, “… Nos sería muy fácil criticar la Feria desde la oposición, pero no es lo que vamos a hacer, vamos a darle la voz a la gente del pueblo, al boca a boca, solo hay que mirar las redes sociales, y ver los comentarios sobre la Feria. Empezando por el concierto del domingo, que yo no sé a la mente, o no habría otra fecha, poner un concierto un domingo por la tarde, cuando un lunes trabaja la mayoría de la gente. Es triste, siempre con el respeto hacia los artistas, tres artistas y un Dj y que haya 200 personas, se lo tienen que hacer mirar el ayuntamiento. Yo creo que todo es reflejo de la situación, económica, en la que está el ayuntamiento, que, me imagino yo, que es hasta dónde puede llegar. Está muy bien todo lo que hacen de la feria de los niños, que se diviertan, teatros, todo, me parece todo perfecto. Pero también tienen que pensar en la gente joven, en su feria de día, porque hay cientos de vecinos, jóvenes, que, cogen el coche, y se van a la feria de Baeza de día, o a la feria de Huelma, o a la de mancha Real. Todos tienen su feria de día y aquí en Jódar, yo creo, que lo hemos perdido. El equipo de gobierno se lo tenía que hacer ver un poco, y no solo pensar en la gente mayor, u otra clase de conciertos… Cada vez es más gente la que se va, después de tres meses de verano, cogen las vacaciones los días de feria, porque la Feria de unos años atrás, se ha quedado muy atrás de lo que era la Feria de Jódar…”.

Aunque Barroso también se refería al proceso de unidad, al final de su intervención, “… Ser dentro de cuatro años una alternativa a este ayuntamiento, trabajando en estos tres años y medio, casi cuatro que tenemos. Con un buen proyecto, de gente, y para intentar, digo intentar, mejorar la situación de nuestro ayuntamiento…”.

Sobre ese proceso, centraba su intervención la coordinadora y portavoz municipal de Izquierda Unida, Juana Cazorla, “… El inicio de un trabajo, que vamos a realizar, y además esperamos que esto sea, digamos, la cara, pero únicamente, sí que especificar que esto es el grupo de trabajo municipal de los concejales de Podemos y de IU en el Ayuntamiento de Jódar porque entendemos que, la única alternativa y las únicas, digamos, fuerzas políticas que pueden sacar al ayuntamiento y a los vecinos y vecinas de Jódar de la situación tan grave que vivimos, es los hombres y mujeres que estamos aquí y estáis fuera y estáis desde su casa… Eso es lo que nos habéis transmitido de los vecinos cuando nos habéis visto por la calle, que la unidad es necesaria y sí que la hemos estado trabajando durante unos ocho meses pero no se plasmó para estas últimas elecciones municipales, pero sí que entendemos que es necesario y, por eso, nos vamos a poner a trabajar desde ya, desde el minuto 0. Antes de conocer los resultados de las municipales, nuestro compromiso fue de que íbamos a seguir trabajando por la unidad, para que eso que había pasado en las elecciones 2019 no se volviera a dar porque, independientemente de las siglas de IU y Podemos, nos vamos a poner a trabajar… Hemos ya creado el grupo municipal, que era esta tarde en sí la presentación de la unidad pero sobre todo del grupo municipal que vamos a trabajar a una, independientemente de que seamos de diferentes organizaciones políticas, pero que nos une lo mismo… Y ya por responsabilidad y por coherencia hemos entendido que era necesario arrancar, desde la credibilidad, desde la honradez, digamos desde la transparencia. Vamos a ser un grupo transparente y vamos a hacer lo que sea necesario para que todo el mundo vea la equivocación que ha tenido, los que se han quedado en su casa por no votar porque ya están cansados, porque no se les da solución a su problemática; y porque los que nos quedamos aquí viviendo no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en Jódar. Todos somos también culpables de lo que está pasando si se sigue apostando por este equipo de gobierno…”.

Menos concreta se mostraba cuando le preguntábamos por las líneas de actuación, “… Vamos a trabajar en llevar las propuestas municipales consensuadas al Ayuntamiento, tanto en el tema de mociones, tanto en los puntos de vista políticos… Pero lógicamente, por fuera somos dos asociaciones que tenemos los grupos independientes, cada uno tiene sus portavoz, pero sí vamos a llevar la misma línea y vamos a intentar que se vea y se visualice que no somos tres concejales de Izquierda Unida o dos de Podemos, sino que somos cinco y somos una asociación que vamos a trabajar para que dentro de cuatro años haya una alternativa, y que no nos pase lo que ya nos ha pasado en dos ocasiones…”.

Cazorla también criticaba el hecho de la salida de José Luis Hidalgo de la alcaldía poco después de ser elegido en las pasadas elecciones, y las consecuencias que tiene que asumir Jódar tras ocho años de gobierno socialista. “… Ha sido una tomadura de pelo muy grande lo que ha sido la investidura. No podemos consentir que a menos de veinte días el alcalde de Jódar, el electo, diga -Yo me voy a diputación-, y que salga la alcaldesa en funciones, Mª Teresa, diciendo que ella es alcaldesa pero que su alcalde es Hidalgo… Tenemos un alcalde que está pero que no está porque coge nada menos que la Concejalía de Economía y Hacienda, es decir, el pulmón fuerte de los ayuntamientos está ahí… Él no va a dar la cara de los problemas que ha creado. Ha dejado un fondo de siete millones de euros de deuda pública de un presupuesto de nueve millones, es decir, ya el margen de maniobra para inversiones, para contrataciones, para hacer cosas en Jódar, está muy limitado… Y él se va, y no se va por sacrificarse. Se va a Diputación para ganar muchísimo más y un sueldazo y asegurarse un futuro para él, no para el pueblo… Al pueblo nos deja con una deuda ya casi inviable, porque en vez de estar en el 2011 entrando como entró, digamos, haciendo unas políticas económicas para liquidar la deuda que había, que eran dos millones y algo, en vez de hacer como otros compañeros como en Huelma que se han dedicado a reducir la deuda, ellos se han dedicado a vivir, a vivir y a gastar con la excusa de los demás. Pero ya no cuela…”.

Por último, la coordinadora de Izquierda Unida destacaba el empeoramiento de la Feria con respecto a los años en los que gobernaba IU. “… La primera rueda de prensa que yo hice en el 2011 fue a consecuencia, creo que fue de mis primeras intervenciones, en el tema de la Feria. Y pusimos sobre la mesa las comparativas de la Feria de los años anteriores cuando gobernaba IU y lo que se estaba haciendo. Era el primer año del PSOE y había cambiado todas las normativas, había cambiado todo el funcionamiento de la Feria, y ya apuntábamos que eso iba a ser un descalabro. No porque nos parezca mal que en el mes de agosto se centralice y se hagan actividades, el que viene de fuera nos parece estupendo que se encuentre actividades, pero es que eso deja un vacío de contenido y económico… La Feria en sí prácticamente está por los que queramos llevar un poco a los críos y poco más. Eso no es una Feria, es desgastar a un pueblo... Es irse fuera para tener una alternativa de ocio, y para los jóvenes hay muchísimo menos. A nosotros nos gustaría hacer una crítica constructiva pero vemos que es imposible porque, después de ocho años, no sólo no han mejorado sino que la han empeorado… Y lo que sale bien es porque los colectivos de este pueblo se implican y son los que realmente sacan adelante esas actividades, no el Ayuntamiento…”.