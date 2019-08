De las 'Corridas Generales de Bilbao' a Jódar

La empresa Puerta Grande Granada en colaboración del Ilmo. Ayuntamiento de Jódar ha presentado de manera oficial los carteles de la feria taurina de Jódar 2019.

El ciclo está compuesto por una corrida de toros mixta y un espectáculo cómico taurino los días 1 y 2 de septiembre.

Domingo, 1 de septiembre, a las 6 y media de la tarde:

Toros de Fermín Bohórquez para rejones y de Julio de la Puerta para el ‘Mano a Mano’ entre los espadas:

Juan Serrano ‘Finito de Córdoba’ y Manuel Escribano.

Lunes, 2 de septiembre, a las 6 de la tarde:

Espectáculo Cómico ‘Diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros’.

Hemos hablado con José Antonio Cejudo ‘Guajareño’ de la empresa ‘Puerta Grande Granada 2012’, sobre la Feria Taurina de Jódar 2019, que se mostraba confiado con la respuesta de los aficionados, ante la que considera corrida para todos los gustos, y con rejoneador y espadas de una calidad contrastada, que vienen, los dos últimos, de estar presentes en las Corridas Generales de Bilbao, una plaza de primera categoría, “… Es un cartel que tiene para todos los gustos. Fermín Bohórquez una figura del rejoneo, que todos conocemos. Un torero de un arte contrastado, como es Juan Serrano ‘Finito de Córdoba’ y un torero que lo da todo todos los días, que para mí merece todos los respetos, como es Manuel Escribano. Y con una gran ganadería como es Fermín Bohórquez para rejones, que se la rifan todas las figuras del rejoneo, y Julio de la Puerta que todos los días que lidia suele indultar un toro…”.

Una corrida que organiza, por tercer año consecutivo, a pesar de las limitaciones de la Plaza de Toros de Jódar, con un escasísimo aforo, para organizar festejos de categoría. Pese a lo cual se mantiene la colaboración entre empresa y Ayuntamiento de Jódar, para atender a la afición taurina de la localidad y los pueblos de la comarca y provincia, desde donde se están interesando, para que se registre una gran entrada, “… Intentamos, desde la empresa y Ayuntamiento, hacerlo todo lo mejor posible y que todo vaya para adelante y que responda la gente. Yo creo que, este año, el cartel tiene muchos alicientes para que la gente acuda a la plaza… Si la gente no va a la plaza, ¿Para qué queremos dar toros, no? En Jódar hay una afición muy contrastada que acude. Estos dos años le hemos dado motivos porque han ido toreros para todos los gustos, que es lo que hay que darle, no solo al aficionado, sino también al gran público… Es en lo que confió y en lo que creo, voy a llevar una gran corrida de toros, de la cual los aficionados van a poder disfrutar y para ello estamos aquí, para hacerles sentirse bien, esa tarde, y que se lo pasen muy bien…”.

Recordaba Cejudo que los dos diestros han estado, la semana pasada en las ‘Corridas Generales de Bilbao, “… Los dos han estado muy bien. Escribano ha cortado la última oreja de la feria a un toro de Miura y ‘Finito de Córdoba’ cuajo un toro sensacional, pero lo pincho con la espada. Son toreros que están en las grandes ferias… Manuel Escribano ha tenido la mala suerte que le pego un toro la cornada más fuerte de la pasada feria de San Isidro, y se ha recuperado con una moral y con una fuerza increíble… ‘Finito’ hace dos años estuvo muy bien en Jódar. Fermín Bohórquez es un pedazo de rejoneador, que lo da todo, que tiene una clase y un magisterio por encima de todo…”.