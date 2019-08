Fichajes de ida y vuelta...y Aitor Fernández en la recámara

Consumado el ascenso a la Segunda División, Rubén de la Barrera afrontó el fichaje de "Pito" Camacho, una operación realizada tres meses antes, con las dudas que generaba un delantero de nula experiencia en la división de plata. Un par de pruebas bastaron para confirmar su decisión inicial. Camacho fue visto y no visto y no debutó en partido oficial. Un verano después, Víctor Cea y su equipo llegaron de la mano de jugadores madrileños, como Fer Ruiz, al que se terminó dando puerta sin estrenarse de blanco. Y como si de una costumbre se tratara, la Cultural actual volverá a retractarse de sus propios fichajes. Futbolistas útiles en julio ya no encajan en agosto, con el coste consiguiente para las arcas, que ya sufrieron un desgaste al romperse los contratos de aquellos que, como Palatsi, Yeray, Hugo Rodríguez y Viti, cayeron en desgracia para dirigentes y técnicos. Y aún habrá que pagar la salida de Vicente Romero y Adrián Mancebo.

En el diario desfile camino del campo 3 del Área Deportiva de Puente Castro no estaban todos. Faltaba José Antonio Soler. El discutido lateral quema sus últimas horas en el equipo leonés. No ha podido revertir a una situación enquistada desde que compareció al inicio del curso en una evidente fuera de forma. Una situación que molestó especialmente a Aira, que comparte representante (Rodrigo Lobelle) con el defensa valenciano. El avance de la pretemporada apenas cambió la idea del técnico, decidido a buscar una solución, a darle una alternativa más fiable y experta al joven Juan Rodríguez. Y las redes se han lanzado a la Segunda División

Aitor Fernández es uno de los elegidos. El veterano zaguero de 33 años aún pertenece al Extremadura UD, aunque, después de no entrar en las dos primeras convocatorias oficiales, se da por hecho su cambio de aires y la Cultural se postula. Aitor, otro ex jugador de la Ponferradina que podría recalar en el Reino de León, es lateral derecho, su posición natural, pero también se ha prodigado en otras zonas de la defensa.

Antonio López y Soler abandonarán la Cultural / Alicia Mañanes

Decíamos que Soler se irá de la Cultural con la que firmó por dos temporadas. Por un año más, hasta 2022, se comprometió Antonio López, el máximo goleador del equipo hasta la fecha, que este miércoles todavía trabajó con sus compañeros y que también abrirá la puerta de salida semanas después de su entrada. El giro de planificación que sobre la marcha va a realizar el club impedirá que el andaluz pueda mostrar si está listo o no para calibrar su salto de Tercera a un gallo de la Segunda B. Ya hay equipos de la categoría de bronce que piden turno para aprovecharse de la cesión que va a plantear la Cultural. A sus 27 años, ¿tendrá el ariete la oportunidad de mostrarse en un futuro vestido de blanco?

Llegarán, por lo tanto, más fichajes. Quince se han confirmado hasta la fecha y podrían llegar a ser ¡19!. En los últimos días de mercado la Cultural valora otras cuatro operaciones, tres atienden a necesidades defensivas (lateral derecho, central y lateral izquiedo) y una, para relevar a López, está enfocada al ataque. Candidatos, varios. Aitor para la derecha. el boliviano Roberto Carlos Fernández para el costado zurdo y para el eje de la cobertura y la delantera se amplían horizontes sin descartar otra mirada al fútbol extranjero.