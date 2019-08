Marcelo Djaló, fichaxe 2.0

Segundas partes non son boas, pero Marcelo Djaló aterra, de novo, na cidade amurallada, disposto a rachar con esta poremisa. Ven con "otra madurez" y dipuesto a "trabajar y estar, lo antes posible, disponible para el equipo y para el míster". Recoñece que as ganas de voltar ó equipo amurallado xa as tiña no corpo dende hai tempo, o interese do clube sumado á rescinsión de contrato co Fulamh, a operación saíu cara á diante sen problema.

Dende a secretaría técnica, Manolo Mandiá afirma que con Djaló, " estamos máis tranquilos no que ó reforzo do centro da defensa respeta. Se podemos apuntalar e traer outra incorporación farase, pero agora con Marcelo, Pita e José Carlos non hai tanta urxencia", ainda que hai algo preto. Na súa primeira toma de contacto co equipo, ainda que adestrou apartado, recoñece estaren moi agusto, e feliz de reencontrarse con vellos compañeiros.

Co mercado todavía aberto, Mandiá afirma que a pesquisa dun extremo esquerdo tamén segue en pe, pero non da máis datos. O que si agarda é non ter que deixar a afección ca intriga ate o derradeiro minuto de peche de mercado.



Sobre o teito salarial, desmite que o CD Lugo teña ningún tipo de problema. "Nin me paro a pensar no teito salarial, todo o que firmamos puidemos inscribilo ó momento e o que tardaron uns días, foi por problemas alleos ó clube, tiñan aprobación económica , eran cuestión de competición"