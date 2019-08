Rubén Lorente: "Estoy en el mejor proyecto posible para demostrar de lo que soy capaz"

El Club Volei Manacor ha iniciado la puesta en escena de sus nuevos fichajes de Superliga, presentando al armador de su equipo sénior del ConectaBalear, Rubén Lorente. El joven colocador de 20 años tiene un palmarés de vértigo pese a su juventud ya que es internacional absoluto de la Española y procede del equipo ahorrador Unicaja Almería, en donde se ha formado junto a algunos de los mejores jugadores del país.

El presidente del club Andreu Mesquida le ha definido como uno de los mejores colocadores a nivel nacional y ha augurado que “nos dará grandes satisfacciones a la organización del juego en el equipo”.

El jugador ha sido presentado en un acto donde ha estado arropado por el presidente, Andreu Mesquida, el entrenador, Jaume Febrer, y otros jugadores del equipo además de miembros de la junta directiva. Lorente ha definido su apuesta como “un proyecto que se me ha hecho interesante desde el primer momento. Me ha gustado el ofrecimiento de Jaume Febrer. He visto en el ConectaBalear un equipo fuerte, serio y que en todo momento sabe como plantear su juego”. El colocador ha admitido que “he buscado un sitio donde poder trabajar bien, crecer como jugador y creo que estoy en el mejor proyecto posible para demostrar de lo que soy capaz”.

Por su parte, el entrenador Jaume Febrer se ha mostrado ambicioso con el proyecto de Superliga que se está fraguando para 2019-20. Ha afirmado que “Creo que podemos dar un salto de calidad. Hemos tomado nota de los errores y pensamos que daremos un salto importante en la liga, donde demostraremos de lo que somos capaces”. Sobre Lorente afirma que “pese a ser joven, ya tiene la experiencia necesaria y debo recordar que con él dentro de la pista, Unicaja Almería nunca perdió ningún partido”.

El jugador almeriense ha adelantado su llegada a la isla una semana para conocer a los jugadores locales y tomar el pulso al equipo. De la isla ha afirmado sentirse “muy a gusto” y convencido de que “ya formo parte de un gran equipo”.