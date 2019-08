Murray pasa a octavos del Rafa Nadal Open

El escocés Andy Murray está dispuesto a darlo todo en este Rafa Nadal Open by Sotheby's International Realty y pasa a octavos de final tras derrotar a Norbert Gombos.

"Creo que lo he hecho bien, ha sido un partido difícil" decía el tenista tras acabar el encuentro. Recordamos que Murray llevaba 2 años con problemas de espalda que le han dificultado la participación a diferentes competiciones. Rafa Nadal, el patrón del torneo, sólo ha podido mandar buenas palabras al que es compañero de profesión y su amigo: "Estoy feliz de verle jugar individuales después de tantos problemas y estos 2 años sufriendo por su espalda".

Murray ha alabado el trabajo de su rival porque "pegaba muy fuerte y he tenido que moverme mucho". En lo personal el escocés reconoce que tiene "que hacer algunas cosas mejor pero creo que ha sido un partido decente". De cara al próximo partido, agradece el poder "tener descanso" porque no está "acostumbrado a jugar 3 o 4 partidos seguidos". Respecto a su estado físico afirma que se "siente bien físicamente" y que tiene opciones de ganar el torneo: "Tengo una oportunidad de ganar el torneo si sigo físicamente bien pero esto es desconocido para mí, son 3 o 4 partidos en una semana. Ahora mismo me siento bien, estoy jugando cada vez mejor pero ya veremos al final de la semana".