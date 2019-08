Jarell Eddie quiere "ruido" de la grada del Palacio de los Deportes de Murcia

El ala pívot estadounidense Jarell Eddie, fichaje del UCAM Murcia en julio, ha dicho en su presentación que está "trabajando muy duro" para poder adaptarse "lo antes posible" al baloncesto español y ha pedido a la hinchada grana que "haya ruido" en el palacio de los deportes.

Eddie, nacido en Tampa el 30 de octubre de 1991 -tiene 27 años- y de 2,01 metros de estatura, llega como segundo mejor triplista de la liga en Francia con el SIG de Estrasburgo, con el que la pasada temporada promedió 11,2 puntos con un 46,4 % de acierto en los tiros de tres puntos y 4,5 rebotes.

Este año ha participado en la Liga Europea de Campeones, competición que también disputó el UCAM, en la que aportó 10,3 puntos y 4,9 rebotes por encuentro.

Formado en la Universidad de Virginia Tech, donde jugó cuatro temporadas, pasó por las ligas de Verano y de Desarrollo de la NBA, en la que militó en equipos vinculados a Chicago Bulls y Boston Celtics.

Ahora, tras su paso por Francia, está llamado a ser pieza clave en los esquemas del entrenador Sito Alonso.

"Me esfuerzo mucho y trabajo duro, soy un buen reboteador y me gusta generar espacios para los compañeros. Cuando no tengo el mejor tiro prefiero pasar el balón y crear espacios para que los otros puedan anotar", ha comentado.

Se le podrá ver en acción el próximo sábado a las siete y media de la tarde en el amistoso del pabellón Príncipe Felipe, de San Javier, frente a Montakit Fuenlabrada madrileño, otro equipo de la liga Endesa.

"Yo estoy preparado para jugar de lo que se me diga y para lo que se necesite. Estoy acostumbrado durante las últimas temporadas como ala pívot, pero si se me pide como alero, no tengo ningún problema", ha añadido.

Ha aceptado la responsabilidad de asumir un posible último tiro decisivo, pero sin egoísmo: "Dependerá realmente del partido. Si yo estoy libre y me llega el balón, no tendré ningún problema en tirar".