El Gobierno regional avisa: los 234 millones que le debe el Ejecutivo central podrían poner en riesgo los servicios básicos

El nuevo Gobierno regional ya ha vuelto del parón veraniego y ha tenido este miércoles su segundo Consejo de Gobierno tras el que mantuvieron nada más aceptar su cargo los consejeros. En esta nueva reunión el Ejecutivo ha abordado fundamentalmente el "blindaje" del Tajo-Segura y los problemas de financiación autonómica que sufre la Región.

Unos problemas que el Gobierno regional ya no enfoca sólo en el déficit de financiación autonómica y la reforma del sistema para financiar las Autonomías. Ahora el problema del Ejecutivo de López Miras se centra en los 234 millones de euros que debe el Gobierno central a la Región. Un dinero que está contemplado en el Presupuesto autonómico que se está ejecutando este año porque, asegura el consejero de Hacienda Javier Celdrán, desde Madrid les indicaron que contasen con ese dinero.

La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado esta mañana que no pueden transferir las entregas a cuenta a las Comunidades porque hay un informe de la Abogacía del Estado que indica que eso no lo puede hacer un Gobierno en funciones. Sin embargo, desde el Ejecutivo regional aseguran que no existe ninguna constancia de ese informe y lo que pretende la Ministra es "parapetarse" tras ese informe.

Si el bloqueo electoral nos llevase a una repetición de elecciones generales, la situación podría ser mucho más grave. Celdrán ha avisado de que si eso ocurre "el Gobierno autonómico tendrá que buscar financiación privada si no quiere poner en riesgo los servicios básicos en la Región".

Además de este asunto, el Gobierno regional ha abordado el problema del Tajo-Segura, sobre el que ahora pesa la amenaza de la entrada de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en la Comisión Explotadora del Trasvase. Desde el Gobierno regional seguirán trabajando en la reunión de este próximo jueves con la Ministra Ribera para exponer sus reclamaciones a la responsable de Transición Ecológica.