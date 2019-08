Complicado e tenso rescate dunha rapaza na Punta da Buitra

Día de moito traballo para os corpos sanitarios e de seguridade en Muxía. Foron dous os sustos por culpa, unha vez máis, do pouco respeto que se lle ten a forza do mar. O máis grande produciuse na Punta da Buitra, lugar que, con iste, xa suma cinco accidentes no que levamos de verán. Tres pescadores de vimianzo e Camariñas chegaron alí a primeira hora da mañá e foi un pouco máis tarde cando un deles caiu repentinamente ao auga. A rapaza e o rapaz que lle acompañaban intentaron todo para axudalo, pero ela acabou tamén caendo ó mar.

Aínda que o que quedaba en terra puido salvar ao primeiro, non puido nun principio facer nada ca rapaza, natural de vimianzo, á que a forza do mar levou lonxe e a golpeou con forza contra as rochas. Foron momentos de gran tensión, ata que conseguiron subila ás pedras e observaron que tiña unha ferida de consideración.

Chegou entón a policía local e a protección civil, que comprenderon a imposibilidade de que fose trasladada en camilla e mobilizaron ao Helimer 401. Pouco despois o helicoptero de salvamento marítimo salvaba a rapaza e trasladabaa ao aeroporto de Alvedro, dende onde foi levada ao CHUAC en ambulancia. Os outros dous rapaces, un de vimianzo e outro de Camariñas, foron levados ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee sen feridas de gravidade.

A outra das alertas que demandaron da atención sanitaria e de seguridade, foi na zona da Virxe da Barca. Alí unha parexa e as suas duas fillas, naturais de Zaragoza, caeron ao mar mentres estaban visitando o santuario. Finalmente poideron sair polo seu propio pé e se lles prestaron os primeiros auxilios. Dende as forzas de seguridade lamentan que é un acto de irresponsabilidade que se repite o de acercarse demasiado ao mar sen pensar na sua bravura nesa zona.