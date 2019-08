Convocan una concentración espontánea de bicis clásicas en San Antolín

¡Sacaremos nuestras bicis! Así se expresan en las redes los integrantes la Asociación Bicicletas Clásicas de Palencia. Se trata de una convocatoria espontánea tras conocerse que este año no habrá encuentro de este tipo de vehículos por falta de recursos económicos. Las bicicletas clásicas daban una nota de color dentro en las calles de la ciudad dentro del ambiente festivo. Incluso este año, en el décimo aniversario del evento, sus promotores trabajaban en una gran exposición de bicicletas de otro tiempo, la mayor de Europa, con la colaboración de un coleccionista de Medina de Rioseco. Desde el Ayuntamiento, según José Manuel Montes, principal promotor del evento, se les dijo "que no hay presupuesto". Os dejamos íntegro el comunicado que la asociación ha colgado en las redes con la convocatoria espontánea.

"Este año, el que sería el DÉCIMO ENCUENTRO DE BICICLETAS CLASICAS de PALENCIA organizado por la Asociación de Bicicletas Clásicas de Palencia, no se va a realizar. La respuesta del Ayuntamiento de Palencia a la petición de la Asociación de organizar algo distinto con motivo de celebrar 10 años de concentraciones de bicicletas clásicas en San Antolín es que no subvenciona la actividad. Le ha debido parecer excesivo el organizar una pequeña exposición de bicis antiguas (muy muy antiguas, ya os lo digo yo) y una concentración de bicicletas, como siempre. Y sin ese dinero, con el de los patrocinadores habituales no era suficiente.

Por eso no hay un apartado para nosotros en el programa de fiestas. Os habréis dado cuenta.

Pero, NO PREOCUPARSE, QUE SACAREMOS NUESTRAS BICIS!!

A título individual, el día 1 de septiembre, todo el que quiera lucir su bicicleta clásica y disfrazarse para la ocasión lo puede hacer en compañía de otros locos como él 😏. No habrá entrega de detalle como recuerdo, ni té, pastas o vermut gratis, pero la compañía será la mejor. ( Esto también lo decimos para el que va solo a eso..jiji). Aunque algunos vamos a comprar cosillas para picar y compartir (que pedalear da hambre).

Po todo ello hemos decidido un grupo de amigos sacar nuestras bicis clásicas de paseo. Y lucirlas disfrazados, que por algo son las fiestas de Palencia.

El punto de encuentro para vernos será la Huerta de Guadián. En torno a las 11.30 – 12 horas. El día 1 de Septiembre.

Disfrutaremos nuestras bicis como todos los años, porque además va a hacer un día espléndido!!

Que las trabas burocráticas no sean un impedimento!

Nos vemos el día 1de Septiembre en la Huerta de Guadián sobre las 11 y media o las 12 con nuestras bicis!!".