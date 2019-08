Tres meses más de prórroga para decidir sobre la Calle Jardines de Palencia

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha prorrogado el plazo de decisión del expediente que afecta a la calle Jardines de la capital. Un terreno propiedad de la Diputación Provincial de Palencia, por el que reclama una cuantía de 24 millones de euros, y que el Ayuntamiento entiende que no debe pagar, de acuerdo con el criterio de los servicios jurídicos municipales.



De esta manera, las dos instituciones alargan por tres meses más un proceso que, si no encuentra un acuerdo entre las partes, obligará a llegar a los tribunales: primero, al contencioso administrativo; después, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en caso de que hubiera recurso, y, quién sabe si hasta el Tribunal Supremo, lo que supondría que el asunto de la Calle Jardines no estaría resuelto una vez pasada la actual legislatura.



Alfonso Polanco, en calidad de portavoz del Gobierno Municipal, ha augurado “la buena voluntad entre las dos instituciones de buscar un acuerdo”. Por su parte, desde el grupo municipal de Vox, Sonia Lalanda también ha abogado por la búsqueda de un acuerdo ajeno a los tribunales, como por ejemplo, a través de un sistema de mediación como es el arbitraje. Una propuesta que ha sido aprobada con el apoyo del PSOE que, sin embargo, entiende la decisión de los tribunales como última para conocer si finalmente "se debe pagar o no, si hubo expropiación o no".



La concejala de Vox, Sonia Lalanda, también ha sido protagonista de este segundo Pleno Ordinario de la legislatura proponiendo una moción para adoptar medidas necesarias para el adecuado mantenimiento y conservación de Palencia que ha enfrentado a los grupos políticos: de un lado, los del Gobierno municipal, que ha defendido su gestión al frente del consistorio y, de otro, el del PSOE, que ha criticado duramente la inacción del binomio Ciudadanos Partido Popular para aprobar unos presupuestos propios para este ejercicio, que habrían podido resolver unas cuestiones como son las pintadas, los excrementos de animales o las basuras por las calles, que está incluido en el pliego actual. Finalmente, la moción no ha tenido el respaldo de la mayoría de la corporación.



Por lo demás, el Pleno también ha acogido otras cuestiones económicas, con la modificación de una modificación presupuestaria asociada a los Fondos Europeos Edusi.

Seguir leyendo