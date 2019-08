"A la Iglesia las víctimas de abusos le importan poco"

Los obispos españoles no van a entregar al Ministerio de Justicia sus archivos de los casos de pederastia investigados o conocidos en las diócesis españolas. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, lo ha manifestado el pasado domingo al diario El Mundo, ratificando lo que su presidente, Ricardo Blázquez, ya adelantó hace seis meses: "Nuestra colaboración directamente es con los tribunales, que son los encargados en un Estado de derecho".

Al salmantino Javier Paz Ledesma, que sufrió abusos sexuales por parte del párroco Isidro López Santos entre 1982 y 1992, no le sorprende esta negativa: "Es la línea habitual de la Iglesia Católica, tapar y no poner a disposición de la investigación todos los conocimientos que tienen de casos y cartas de víctimas de hace muchos años que han pedido ayuda y no han sido escuchados". Paz, que se considera superviviente y víctima a la vez, afirma en RADIO SALAMANCA que no está dispuesto a parar "porque sabemos lo que significa el silencio y el encubrir a un abusador o violador y mantenerlo en un puesto de poder que le permita acceder a más menores".