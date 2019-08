Made in Spain estrenará "Si me borrara el viento" de David Trueba

El estreno mundial de "Si me borrara el viento lo que yo canto", un filme de David Trueba que reconstruye el proceso de grabación de "canciones de la resistencia española", será una de las principales novedades de la sección Made in Spain del Festival de Cine de San Sebastián que se celebra del 20 al 28 de septiembre.

Según informa el Zinemaldia en una nota, Made in Spain, una muestra del cine español del año que ofrece una plataforma de difusión internacional, estará integrada por 16 títulos, entre ellos varios filmes presentados en el Festival de Málaga, algunas óperas primas y películas de directores de larga trayectoria como Pedro Almodóvar o la ya citada de David Trueba.

En esta última cinta, Trueba reconstruye el proceso de grabación de "canciones de la resistencia española, publicado a mediados de los años 60 por Chicho Sánchez Ferlosio", que es "considerado el primer disco de canción protesta en España".

Junto a "Si me borrara el viento lo que yo canto", concebida "como retrato de la personalidad del artista libre que fue Sánchez Ferlosio", Made in Spain también estrenará "Zubiak", un documental sobre la necesidad de reconstruir puentes en Euskadi, dirigido por el periodista Jon Sistiaga y el realizador Alfonso Cortés-Cavanillas.

El tercer estreno de la sección será: "Historias de nuestro cine", que supone el debut como realizadores de Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente, quienes han recopilado en su obra testimonios de múltiples directores, actores y productores del cine español.

El SSIFF ofrecerá también la oportunidad de revisar "Dolor y gloria", la película en la que Pedro Almodóvar traza el perfil de un director de cine en el ocaso de su carrera. Este filme compitió en la Sección Oficial del Festival de Cannes, donde su protagonista, Antonio Banderas, logró el premio al mejor actor.

Por su parte, Jonás Trueba, que compitió por la Concha de Oro con "La reconquista" (2016), presentará "La virgen de agosto" (mención especial del jurado en el Festival de Karlovy Vary), que narra las vicisitudes de una treintañera que ha convertido en un acto de fe la decisión de quedarse en Madrid en agosto.

Además, Javier Ruiz Caldera volverá a mostrar "Superlópez", estrenada en el Festival de Sitges, protagonizada por Dani Rovira y escrita por Borja Cobeaga y Diego San José, quienes se inspiraron en el famoso superhéroe de cómic creado por Jan.

Otras películas de la sección serán: "Los días que vendrán", donde Carlos Marqués-Marcet relata las alegrías y los miedos de una pareja que espera un hijo; "La ciudad oculta", un viaje al subsuelo con atmósfera de ciencia ficción, dirigida por Víctor Moreno; y "El viatge de la Marta", segundo trabajo de Neus Ballús, en el que Sergi López, Elena Andrada e Ian Samsó dan vida a una familia que pasa las vacaciones en un hotel en África.

Con amplia experiencia en el campo de la animación, Salvador Simó presentará, por su parte, "Buñuel en el laberinto de las tortugas", adaptación del cómic homónimo de Fermín Solís sobre el rodaje de "Las Hurdes, tierra sin pan" (1933), mientras que Adán Aliaga y Álex Lora presentará "El cuarto reino. El reino de los plásticos", en el que refleja la vida cotidiana en una comunidad marginal de Nueva York.

"Me llamo Violeta", un trabajo de David Fernández de Castro y Marc Parramon sobre las dificultades que afrontan los jóvenes transgénero y sus familias, y "Ojos negros", ópera prima que brindó a Marta Lallana y a Ivet Castelo la Biznaga de Plata en la sección Zonazine, también podrán verse en Made in Spain, que completará su programa con "7 razones para huir" de Esteve Soler, Gerard Quinto y David Torras; "La banda", de Roberto Bueso y "La filla d' + Char(39) + 'algú", un film colectivo dirigido por once alumnos de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Catalunya.

El SSIFF programará además las tres películas que la Academia de Cine ha elegido como finalistas para representar a España en los Oscar de Hollywood: "Dolor y gloria" y la ya citada "Buñuel en el laberinto de las tortugas", que forman parte de Made in Spain, y "Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenábar, que concursa en la Sección Oficial.