Los novillos de Condessa de Sobral protagonizan dos encierros en uno con situaciones de peligro

Los novillos de la ganadería portuguesa Condessa de Sobral han protagonizado un cuarto encierro en las fiestas de Cuéllar complicado pero que no ha dejado heridos. El recorrido por las calles ha dejado momentos inéditos ya que cuando cuatro de los novillos se encontraban en el coso taurino se han dado la vuelta saliendo de nuevo al recorrido urbano y en sentido contrario al habitual para llegar hasta la Plaza de Los Coches. A penas un par de minutos antes los caballistas y los mansos restantes conseguían controlar al sexto novillo que intentaba escaparse en la zona de Embudo y que finalmente entraba en las calles.

El encierro salió a las 8 de la mañana de los corrales del río Cega con fuerza y un poco más lenta respecto a los días anteriores y con los bueyes en cabeza. El traslado en la zona de pinar también fue rápido y en tres grupos como ha señalado el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, así como el cruce de 'Las Máquinas y la carretera de Cantalejo. Los caballistas lograban parar a la manada antes y después de pasar el tunel y en la zona alta de El Embudo. La entrada en las calles se produjo unos tres minutos antes de la hora prevista. Cuatro novillos abrieron la bajada con mucha fuerza que era difícil de controlar por los caballistas, mientras que el quinto se quedaba en la zona media de El Embudo rezagado y que era reconducido segundos después para entrar en las calles. El sexto novillo de Condessa de Sobral se volvía a la parte alta y tras mucho trabajo de los caballistas conseguian que entrara en las calles.

De este modo Cuéllar ha vivido dos encierros en las calles. La manada avanzaba en el recorrido urbano disgregada, cuatro entraban primero, después el quinto y el sexto minutos más tarde. En la calle Resina dos novillos avanzaban en cabeza y el resto los otros cuatro por detrás. En la calle Las Parras se dividía la manada aún más ofreciendo bonitas carreras pero muy lentas al igual que en la avenida de Los Toreros.

Cuatro novillos entraban en el coso taurino junto con un manso pero se volvían en el recorrido para descender hasta la plaza de Los Coches donde los operarios municipales cerraron una de las compuertas para impedir que retrocedieran aún más en sentido contrario. Prácticamente a la vez hacía la entrada en las calles el sexto novillo gracias a la buena labor de los caballistas y los bueyes y de nuevo el público y los corredores disfrutaban de un segundo encierro por las calles que con cuatro novillos por delante que avanzaban más lento y otros dos por detras para entrar finalmente todos en la Plaza de Toros deCuéllar.

En el balance diario que realiza el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, ha destacado que los novillos con más fuerza han empezado a tirar desde el principio y hasta que no han pasado el tunel no han podido parar. Fraile ha comentado que el sexto de los novillos no conseguia bajar con el resto de la manada y protagonizando situaciones de emoción y tensión en la parte alta de El Embudo. El responsable de festejos ha indicado que en el recorrido por el campo han retirado algún coche en la zona de la carretera de Cantalejo y en chopera que se encuentra en la parte alta de El Embudo. En el parte de enfermería no hay que destacar ningún herido, tan solo la caída del director de campo en la zona de los corrales y sin mayores consecuencias.

Desde la Asociación Encierros de Cuéllar en su informe diario apuntan a un traslado excesivamente rápido por el campo que "ha provocado un encierro deslucido en el recorrido urbano en la mayor parte de los tramos". Además añaden que un día más "se ha vuelto a demostrar que el uso de las varas por parte de los pastores puede llegar a ser contraproducente si no se hace correctamente como hemos podido observar con dos novillos.