Eslava Galán: "Es penoso que tengamos que reprimirnos por la dictadura de lo políticamente correcto"

Nos desplazamos hasta el Palacio de Jabalquinto, donde se ubica la sede Antonio Machado, que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) tiene en Baeza. Allí esperamos a Juan Eslava Galán, un prolífico y exitoso escritor de Arjona (Jaén) que no necesita presentación alguna. Como se suele decir, su obra y su fama le preceden. Se trata de uno de los ponentes de mayor prestigio con los que contará un curso que versa sobre el éxito y auge de la novela histórica, aunque nosotros estamos dispuestos a analizar y valorar con él, no solo este asunto, sino otros muchos relacionados con diferentes ámbitos en los que el autor tiene mucho que decir, como siempre, alto y claro. A su llegada, nos encontramos a un hombre afable y risueño, que nos atiende muy amablemente.

David: ¿Dónde radica para empezar el éxito y la popularidad, según su opinión, del género de la novela histórica? ¿En qué va a centrarse su intervención y su ponencia en este curso?

Galán: Yo creo que es un centro popular porque es un tipo de novela muy popular porque últimamente la sociedad occidental está en crisis. A veces el lector que es una persona perteneciente a esta sociedad busca respuestas a los problemas actuales precisamente en tiempos pasados. Hay un fervor por la lectura que últimamente se ha renovado mucho y es un género que está creciendo en calidad y en lectores.

Comentábamos con Emilio Lara, la cita de que “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”, era quizás uno de los argumentos para que sea ahora un género que tenga éxito

Desgraciadamente eso ocurre. Y modernamente tenemos muchas incitaciones para la distracción, diversión , etc. Entonces hemos soslayado enfrentarnos un poco con nuestra cultura y nuestra historia. Yo creo que es fundamental enfrentarse a ella y conocerla precisamente para evitar repeticiones que no son agradables.

Hablamos del buen estado de salud de la novela histórica, pero hay otro ámbito con el que usted también está relacionado que quizás hay que poner ese contraste y es que creo que el periodismo no atraviesa por su mejor momento ¿Esta época de la posverdad está asesinando poco a poco al periodismo?

Es evidente que no estamos en el mejor momento del periodismo pero yo diría que el periodismo es como una especie de animal que tiene que cambiar su piel y no sabemos bien hacia qué punto tiene que dirigirse. Está en esa metamorfosis. Eso se justifica por una crisis. Pero yo diría que el periodismo está destinado a gozar de muy buena salud cuando sepa orientarse nuevamente hacia otros puntos.

En cuanto al pensamiento crítico, ¿considera que estamos en una etapa que lo políticamente correcto acaba convirtiéndose en casi una dictadura que quizás hace que no exista el mismo nivel de pensamiento crítico?

Sí. Desgraciadamente estamos en la dictadura de lo políticamente correcto. Es muy difícil, sobre todo el escritor que tiene ya cierta edad, ha partido de un momento de nuestra historia en el que por circunstancias políticas había cierta represión. Es penoso que ahora, no habiendo esas represiones y siendo libres, nosotros mismos parecemos que nos estamos reprimiendo por ser políticamente correctos. A veces cuando no eres políticamente correcto, esa nueva Inquisición que son las redes sociales, se les tiene miedo y uno piensa bien lo que escribe. Esto no ocurre con todos los que tenemos ya cierta edad, que llega un momento que decimos “Para lo que me queda, voy a decir lo que pienso y a acatar las consecuencias”.

Precisamente ahí quería llegar yo, porque usted no es sospechoso de eso último que acabamos de decir, no ha tenido nunca ningún problema en manifestar su opinión, así que imagino que también los alumnos que acudan a este curso podrán conocer quizás una visión más transversal que no se limite estrictamente a lo teórico sino que en su ponencia y en sus clases quizás quiera darle una visión más profunda a los temas tratados

Efectivamente, yo intento ser muy sincero en el encuentro con alumnos y yo creo que es de lo que se trata también. Entre los alumnos no solo hay lectores hay también escritores y gente que empieza, y de algún modo quieren verse reflejados en gente que ya llevan una trayectoria, como puede ser los que estamos aquí que tenemos casi 30 años de trayectoria. Hay que ser sinceros, decir la verdad y decir los trucos que empleamos en nuestro trabajo.

Con esa sinceridad, ¿por qué se está yendo a la mierda Europa y por qué nos estamos suicidando como cultura?

Europa era en el siglo XIX la potencia. Después ha habido dos guerras mundiales en las que se ha suicidado. Yo creo que ahora aunque sea muy políticamente incorrecto decirlo, el hecho de que haya una creciente población musulmana que por su ideología religiosa no es compatible con declaración de derechos humanos, creo que en el futuro si esta población crece, Europa no volverá a ser la misma y tendrá que someterse a esa población. Creo que la historia tiene otros ritmos y las sociedades cambian. Es un cambio de dar pasos atrás.

Por último, quería hablar de esa conquista de América contada para escépticos ¿Qué papel juega en esa guerra entre el bando que piensa una gloriosa parte del meritorio patrio y esa otra parte que la ve como una masacre imperialista?

Lo más atrevido que hay en este mundo es la ignorancia. Entonces la leyenda rosa sobre la conquista de América se basa en la ignorancia. Cuando se acerca a las fuentes y uno intenta ver las cosas con la perspectiva de gente del siglo XVI y las justificaciones que entonces tuvieron para hacer la conquista, uno cambia mucho su parecer. Lamentablemente como no hemos estudiado bien la conquista de América seguimos dividiéndonos en esos bandos del rosa y el negro.