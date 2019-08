Pérez-Torrecilla será el representante de la cabecera del Tajo en la Comisión de Explotación del Trasvase

El alcalde de Sacedón, el socialista Francisco Pérez-Torrecilla, será el representante de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, el organismo en el que se deciden las derivaciones de agua desde la cabecera hasta el Levante.

La elección de Pérez-Torrecilla se ha aprobado por mayoría entre los catorce alcaldes que forman la Mancomunidad Ribereña, un organismo que se ha creado de forma exprés para poder participar en esas reuniones, una promesa que hizo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y que responde a una demanda histórica de la zona.

El nuevo presidente de esa Mancomunidad, Borja Castro, alcalde de Alcocer, ha explicado los motivos por los que han elegido a Pérez-Torrecilla. "Es una persona muy preparada, con un perfil técnico por el trabajo que ha hecho los últimos años al frente de la Asociación de Municipios y que creemos que es idónea para representarnos en esa Comisión".

El representante de estas localidades ribereñas tendrá voz pero, de momento, no voto en esas reuniones. "No tendremos voto pero al menos se podrá escuchar la voz de nuestros pueblos, algo que hasta ahora no ocurría", ha dicho Castro destacando que, poco a poco, los compromisos se van cumpliendo. "No es al ritmo que nos gustaría, pero vemos que los compromisos adquiridos por la ministra van llegando".

Además de participar en la Comisión del Acueducto, la nueva Mancomunidad servirá también para gestionar el sistema de abastecimiento de Morillejo, un proyecto aún sin terminar que deberá garantizar el suministro de agua potable a estas localidades. "Ya hemos trasladado la solicitud de caudal a la Confederación Hidrográfica del tajo".