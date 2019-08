Casimiro: "Estoy apasionado con el equipo que tengo"

Cuando ya se van acercando los primeros partidos de pretemporada, hoy tuvo ocasión Casimiro de aportar su visión del nuevo proyecto. Ambicioso, con ilusión y con su particular análisis de cada situación. "Estoy apasionado con el grupo que tengo", quiso dejar claro pese a reconocer que nada se puede prever todavía sin verlos trabajar en conjunto.

El entrenador cajista se mostró satisfecho por el esfuerzo realizado hasta el momento. "Los jugadores están muy entregados en el trabajo y el esfuerzo que requiere esta parte de la temporada. Hasta ahora conocíamos la ética de trabajo de los jugadores que ya teníamos y con los nuevos estamos encantados con el trabajo que realizan, muy integrados y muy contentos".

"Hemos ganado en dos aspectos, el físico y el atlético. Tenemos gente que puede ser muy física aunque no sean grandes atletas y tenemos jugadores con un atleticismo que nos permite hacer cosas que el año pasado no podíamos tener. Tuvimos una mejora importante", dijo sobre la ganacia de un perfil más potente en su plantilla.

Aunque fue contundente asegurando que no cree que se haya perdido en talento ni en lanzamiento. "No estoy de acuerdo. Muchas veces el talento sin trabajo y el compromiso físico no sirve para mucho. El trabajo supera al talento. Si coges las planillas de tiro y comparas, creo que no, hay jugadores que lo mejoran".

¿Objetivos? Luis Casimiro no quiere centrar la competitividad exclusivamente en la Eurocup. "Mi objetivo es ser ambicioso. Si tenemos un equipo que es ambicioso, es muy bueno, pero la ambición bien entendida. Debe estar en el ADN del equipo", declaró.

En lo personal, el técnico ciudarrealeño encara otro año más en el Carpena con pasión. "Para mí es empezar nuevamente desde cero, con la misma ilusión. Apasionado por ir descubriendo este nuevo equipo, los jugadores que han llegado, lo que nos pueden dar, qué cosas podemos mantener y hacer nuevas", finalizó.