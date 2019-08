Castilla-La Mancha es la comunidad que más reduce las horas extra

Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma que más ha reducido el número de horas extraordinarias remuneradas en 2018, según un estudio de la empresa Ranstad en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. El informe revela que los castellanomanchegos realizaron un 17 por ciento de horas extra menos que en 2017, en total 4.811.160 horas. La media es de 6,6 hora por trabajador.

El de Castilla-La Mancha es el mayor descenso experimentado de todo el país. Las horas extra en la región se sitúan 1,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, que está en 8,1 horas por trabajador de media. En el conjunto de España, desde el año 2013 el volumen de horas extraordinarias no ha dejado de aumentar hasta alcanzar en 2018 la segunda cifra más alta del periodo.

No remuneradas

Con respecto a las horas extra no remuneradas, en Castilla-La Mancha se hicieron 86.877 horas a la semana en el primer trimestre de 2019 según apuntaba Comisiones Obreras el pasado mes de abril. Un volumen de horas con el que se podrían haber generado 2.612 empleos, reiteran desde el sindicato.

Por Toledo, algunos afortunados, especialmente funcionarios, no han realizado horas extra en sus trabajos. Sin embargo, la mayoría de los toledanos sí lo han hecho, o conocen algún familiar que ha trabajado sin cobrar por esas horas de más.

Rechazo de la patronal

Los empresarios no ven el "lado bueno" del control de la jornada laboral. El presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, Carlos Marín, ha manifestado que esta medida genera imagen de desconfianza del trabajador con respecto al empresario. Reitera que las horas extra no remuneradas "no son un fraude generalizado" en la empresa regional. "Cuando llega la inspección y hay un problema es más por error o desconocimiento", ha añadido el presidente de la patronal en Ciudad Real.

Marín ha defendido además la necesidad de establecer un sistema flexible que permita conciliar la vida personal de los trabajadores con la productividad de las empresas.