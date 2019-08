Un festival de Girona veta al grupo de rap SFDK por negarse a recibir una formación de género

El festival Bio Ritme, celebrado el fin de semana pasado en el pantano de Sau, en la provincia de Girona, ha decidido vetar en próximas ediciones al grupo de rap SFDK por negarse a recibir una formación de género que impartían a todos los artistas.

En un comunicado interno aseguran que durante su actuación una chica dijo sentirse ofendida por las letras de la banda y que la comisión de género pidió reunirse con el grupo, que rechazó la reunión. La banda niega la versión del festival. Aseguran a la SER que no recibieron la formación exigida porque les avisaron unos minutos antes de subir al escenario cuando no tenían tiempo y lamentan el malentendido.

Artistas, equipos técnicos, organización, voluntarios, seguridad, todos quienes participan en este festival tienen que pasar por una formación especifica de género antes de empezar su función. El viernes 23, sin embargo, SFDK subió al escenario sin acudir a la charla.

Ver esta publicación en Instagram Comunicat organització Bioritme Festival Una publicación compartida de BioRitme Festival (@bioritmefestival) el 25 Ago, 2019 a las 9:15 PDT

Según la organización, la banda se negó a cursar la formación mientras que el grupo asegura que en el contrato no figuraba nada relativo a esta formación. El productor de SFDK, Carlos Domínguez, afirma que sí recibieron y leyeron un manual de feminismo que el festival les envió.

"No nos podían avisar dos minutos antes"

"Se puede tachar nuestras letras de muchas cosas pero no de machistas", asegura Domínguez, que apunta que no habrían tenido ningún problema en recibir la charla si la organización les hubiera avisado con tiempo. "Subir al escenario no es inmediato, hace falta preparación. No nos podían avisar dos minutos antes", añade.

A mitad del concierto, una de las asistentes se quejó ante el punto lila de que estaba sintiéndose ofendida por las letras de las canciones de los sevillanos. Una vez acabó la actuación, la comisión de género encargada de los puntos lilas pidió poder hablar con el grupo pero, según la organización, el mánager de la banda ridiculizó sus quejas y rechazó el encuentro.

Según narra el comunicado, cuando el festival decidió emitir un comunicado para vetar a estos raperos, la banda dio marcha atrás y pidió hablar con la organización, aunque para el festival ya era demasiado tarde.

Qué letras o qué canción le ofendieron

El grupo sevillano lo niega. SFDK asegura que cuando tuvieron conocimiento de la queja de la joven, pidieron directamente a la comisión de género qué letras o qué canción le habían ofendido pero que nunca recibieron ninguna respuesta. Ni unos ni otros quieren hacer declaraciones.

El festival se remite al comunicado publicado para evitar alimentar la polémica, mientras que los cantantes esperan consensuar un mensaje común entre todos los miembros de la banda. El grupo de rap agradece los mensajes de apoyo que están recibiendo en redes sociales y acusa al BioRitme de borrar los comentarios que algunos seguidores han hecho en el comunicado que han publicado en Instagram y en los que relatan la versión ofrecida por la banda.