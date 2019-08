Una víctima de homofobia tras el archivo judicial al no encontrarse a los agresores: "Te sientes desprotegido"

"Nos estábamos besando en el banco de un parque y se acercaron siete chicos muy jóvenes, vinieron con la capucha puesta y con la camiseta subida hasta la altura de los ojos para que no pudiéramos reconocerlos. A mi novio le agarraron por detrás y uno le pegó un puñetazo en el labio. Yo me intenté escapar y, el que parecía el líder del grupo, me zarandeó hasta que me dio un golpe fuerte y me estampó contra un pilón de hierro".

Quien habla es Xavier Martínez, un chico de Calafell (Tarragona) de 24 años, que la madrugada del 31 de mayo al 1 de junio, sufrió junto a su pareja Iván, de 20 años, una agresión de carácter homofobo en el parque Joan Miró de la ciudad de Barcelona.

Este martes, a pocos días de cumplirse tres meses del ataque, recibió en su casa una carta del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona anunciando el "sobreseimiento provisional por desconocerse el autor de los hechos". Se archivan por tanto las acusaciones, según ha podido confirmar la SER.

El magistrado reconoce en el auto que "los hechos son constitutivos de infracción penal", sin embargo añade que "no existen motivos suficientes par acusar a determinada o determinadas personas como autor o cómplice".

"Era imposible identificarlos"

Xavier, periodista de profesión, reconoce que era "imposible" identificar a sus agresores. Iban tapados. "Días después fuimos a la comisaría de los Mossos d'Esquadra y allí nos enseñaron algunas fotos de gente fichada. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que no podrían encontrarlos...", recuerda con amargura Xavier.

"Pueden volver a hacerlo y no pasará nada"

El chico confirma que la misiva del juzgado le sentó como un jarro de agua fría. "Es frustrante. Pueden volver a hacerlo otras veces y no les pasará nada. Me lo pueden volver a hacer a mí o a otro, pero puede volver a suceder. Te sientes desprotegido", lamenta Xavi.

"El resultado final es siempre la impunidad"

El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña ya ha puesto a disposición de la joven pareja sus servicios jurídicos a fin de que puedan presentar un recurso contra el archivo provisional. Xavi e Iván lo están reflexionando. No tienen claro que sirva para algo. "No podemos aportar mucho más y no hay ningún hilo del que podamos tirar. Es frustrante", explica el chico.

El presidente del Observatorio, Eugeni Rodríguez, denuncia en la SER que "ya sea a nivel de investigación policial, por la fiscalía o por el juez, el resultado final es siempre la impunidad". El activista asegura que la impunidad ante las agresiones LGTBIfóbicas "es muy grande".