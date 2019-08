Pedro Sánchez: "El objetivo es poder conseguir los 50 puntos"

El Albacete ha presentado este jueves a Pedro Sánchez, centrocampista ofensivo que procede del Deportivo de la Coruña. El nuevo jugador del equipo manchego ha destacado que "estoy orgulloso de estar aquí, me gusta competir y me da igual la competición, lo que quiero es jugar cerca de la portería, lo que más me ha sorprendido es la cercanía de la gente, llevo apenas unas horas y me han ayudado mucho, estoy para jugar el domingo y el objetivo que tenemos que cumplir son sumar 50 puntos en esta categoría".

Alfon, cedido al filial del Getafe

Mientras, la dirección deportiva sigue trabajando en los últimos días del mercado y Alfon se marcha cedido hasta final de temporada al filial del Getafe, equipo que milita en Segunda División B. El director deportivo de la entidad manchega Mauro Pérez ha destacado que "nunca podemos decir que la plantilla está cerrada, tenemos que estar atentos por si algún jugador cedido sale de otro club, no es nuestra intención pero si coincide todo lo intentaremos""Si hubiéramos quedado el año pasado el décimo hoy estariamos hablando de otra cosa. Creo que tenemos más velocidad y sí es cierto que quizás en alguna zona tenemos menos calidad pero no se nos olvide que le hemos ganado a un Girona".

Sobre posibles salidas, Mauro Pérez ha destacado que "siempre hay rumores pero a nosotros no nos ha llegado" y sobre la situación de Bela "si hay un supuesto a negociar con un club estaríamos abiertos como ya lo hemos hecho, no solo el Deportivo ha preguntado por él, tambien equipos de Primera"."Con Sergio Molina le hemos presentado ofertas que han llegado pero no las han aceptado, si se queda será jugador del Albacete". Por último, en cuanto al futuro del canterano Álvaro García ha señalado que "hay una oferta pero nosotros comoclub tenemos que defender nuestros intereses".

Mañana viaje a Gijón

El equipo manchego tras entrenar mañana en la Ciudad Deportiva viajará a Gijón y el sábado se ejercitará en la ciudad deportiva de Mareo antes de enfrentarse el domingo al Sporting de Gijón. En la sesión de esta mañana Silvestre y Gorosito han sido las ausencias y ya se ha podido ejercitar sin ningún problema Caro. El equipo de Ramis buscará ante el Sporting el domingo conseguir su primera victoria de la temporada como visitante.