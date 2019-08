Jordi Roger: "El UCAM Murcia sabe a lo que juega"

El técnico de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, ha comparecido en la previa del encuentro del domingo a las 19.00 horas frente al UCAM Murcia y destacó lo satisfecho que está por el comportamiento del grupo. "Trabajamos con ganas, mucha ilusión y el ganar en Villarrobledo siempre favorece el trabajo diario".

El catalán valoró la llegada de Kaya y Koroma al vestuario. "Tienen que aprender muchas cosas pero Kaya es un jugador intenso y muy rápido y poco a poco va enterándose de cómo queremos jugar". "Koroma tiene desparpajo, es un extremo rápido y a la antigua usanza", declaraba acerca de las últimas caras nuevas de un bloque que "aún tiene que mejorar mucho" resaltaba el propio Roger.

"Tenemos mucho margen de mejora y aunque estuvimos bien en Villarrobledo para mi gusto concedimos demasiadas ocasiones", expresó. La enfermería será de nuevo un problema toda vez que Javi Forján y Pito Camacho no estarán disponibles por segunda semana seguida y no se espera que estén tampoco para el duelo ante el Mérida. "Está siendo más lento de lo que esperábamos porque no evolucionan como queríamos". "Luis Alcalde también está cargado debido a la sobrecarga de minutos en pretemporada y vamos a ver si lo recuperamos para el domingo", añadió.

Acerca del rival, al que ve preparado para competir entre los cuatro primeros, el entrenador de la Balona mostró la capacidad económica de los universitarios. "Es un buen equipo trabajado que sabe a lo que juega, tienen dinamita arriba y a ver si les contrarrestamos de la mejor manera posible", cerró.