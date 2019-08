Ábalos elude hablar de la A-11

El gobierno de España da por recibido el recado sobre la Autovía del Duero que le enviaron las más de dos mil personas que se concentraron el domingo en Aranda tras la marcha lenta simultánea desde Soria y Peñafiel, pero no se compromete a nada hasta no lograr un gobierno estable. Es lo que vino a decir su representante en Castilla y León tres días después de esta movilización. Mercedes Martín aseguró que es sensible a la reivindicación largamente demandada de que culminen las obras del desdoblamiento de esta carretera y comparte plenamente esta necesidad, pero con un gobierno en funciones poco se puede hacer para avanzar en este proyecto. “La ciudadanía tiene razón, entendemos las reivindicaciones, porque son muchos años esperando que concluya esta infraestructura tan necesaria para evitar riesgos humanos y para mejorar las comunicaciones por carretera”, decía la delegada al tiempo que apelaba “a la responsabilidad de las fuerzas políticas para llegar a una solución más pronto que tarde”, en alusión a la formación de un gobierno estable que garantice una flexibilidad presupuestaria.

La delegada del gobierno añadió a su argumentación una razón ‘de peso’, como es el hecho de que la peligrosidad y otros inconvenientes de la Nacional 122 en los numerosos tramos en que no está desdoblada la sufre ella misma y otros compañeros de su departamento que trabajan en los despachos de Valladolid.

Sobre las movilizaciones del pasado domingo en Aranda y esta larga demanda que va para tres décadas de retraso le preguntaba esta mañana en Hoy por Hoy Aimar Bretos al ministro de Fomento en funciones. José Luis Ábalos ha eludido completamente hablar de esta carretera en concreto, aunque sí ha lamentado que al PSOE se le acuse de electoralismo cuando adopta decisiones para intentar avanzar en proyectos que llevan mucho tiempo bloqueados. “Nosotros en el tiempo que llevamos gobernando hemos aumentado tremendamente la licitación de obra pública; unos lo celebran y otros dicen que hacemos electoralismo, pero luego, efectivamente, ahí están las reclamaciones”, respondió el ministro, añadiendo la sorpresa que le produjo al asumir el cargo “la cantidad de temas largamente reivindicados y sin ninguna solución” que hay en este departamento.