Egea: "Hay jugadores que están más de entrenador que de jugador"

El Real Oviedo tiene por delante una única sesión antes de medirse al Fuenlabrada el sábado a las 18.00 horas en el estadio Fernando Torres. Los azules trabajan para lograr la primera victoria de la temporada frente a un equipo que lleva pleno de victorias tras dos jornadas, ante Elche (0-2) y Extremadura (1-2).

Para ese encuentro el técnico Sergio Egea podría tener a todos los jugadores disponibles. Todo dependerá de que el Comité de Apelación, tras la desestimación del de Competición, le retire a Juanjo Nieto la primera amarilla vista ante el Lugo.

Escucha la rueda de prensa de Sergio Egea.

"Estamos esperando por una respuesta a lo de Nieto, la primera tarjeta creemos que no es. Se intenta porque creemos que no es falta de tarjeta amarilla", explicó en primer lugar Egea.

En el caso de que Nieto no pueda viajar a Fuenlabrada, Egea tiene claro quién será el lateral titular: "Lucas todavía le falta un poquito. Viene de estar poco entrenando con nosotros. Diegui también compite bien así que si Nieto no estuviera seria él nuestro lateral derecho".

Además el técnico fue crítico con el cierre de mercado: "No tiene lógica que un chico juegue dos jornadas con uno y luego te enfrentes a él en otro. Lo lógico es que se cerrase justo antes del inicio de liga. Sería lo más saludable para todos".

Sobre los aspectos a mejorar para el sábado, lo tiene claro: "No me gusta que me creen en casa tantas ocasiones de gol. Llegamos mucho pero concedemos atrás y queremos un equilibrio mejor. Queremos defender bien sin pelota. Hay que saber jugar sin ella".

Por último el argentino, al hablar sobre esa mejoría necesaria, dejó una frase que recuerda aquella de hace 4 temporadas de "entrenen, compitan y cállense la boca". En este caso afirmó que "hay jugadores que están más de entrenador que de jugador. El jugador tiene que dedicarse a jugar. Y ya está. Y cuanto mejor lo haga, mejor para el equipo".