VOX sostiene que la cooperación internacional no es asunto municipal

El grupo municipal de VOX se opone a que el Ayuntamiento de Burgos conceda subvenciones para cooperación internacional y pide que esos fondos, calculan que más de un millón al año, se destinen a asociaciones que trabajan para los ciudadanos burgaleses. El portavoz de VOX, Angel Martín, sostiene que no es competencia municipal propia ni delegada financiar proyectos de oenegés en otros países, algo que corresponde al gobierno central. VOX apuesta por una política de ayuda exterior coordinada por el Estado para evitar duplicidades y dispersión del esfuerzo público en el gasto para ayudar a los países en vías de desarrollo.

Angel Martín dice que 'los impuestos de los burgaleses no están para eso': la financiación de proyectos de cooperación en el extranjero que en 2018 ascendieron a unos 775.000 € a lo que hay que añadir varios miles de euros más en campañas de sensibilización. 'Es como si el administrador de una comunidad de propietarios, diera dinero de todos a una oenegé', sentencia el poprtavoz de VOX, que no duda de la buena voluntad de los partidos que apoyan estas subvenciones pero cree que no es un asunto municipal, cuando hay asociaciones burgalesas que están insuficientemente apoyadas. Por cierto, Martín no ha dejado pasar la ocasión de recordar que, en este tema, el PP y Ciudadanos votan junto al PSOE.