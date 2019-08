No han sido meses fáciles para el centrocampista del CD Tenerife. Luís Milla ha tomado la palabra en la sala de prensa de El Mundialito este jueves y ha reconocido lo compleja que ha sido la situación que le ha tocado vivir puesto que “ha sido un verano que he querido llevar de la mejor forma posible y yo tenía la ilusión de jugar en primera. No he engañado a nadie y he pasado momentos malos pero creo que he demostrado siempre mi compromiso con este club al que he defendido siempre. Me podía ir o no y siempre he sido feliz en la isla, por lo que tengo claro que no puedo dejar de agradecer que hayan entendido mi situación”, comentó el jugador madrileño.

Es una temporada en la que serán varios los equipos que partan como favoritos al ascenso y eso supone un serio hándicap a la hora de buscar que los blanquiazules puedan estar en la zona alta de la clasificación, algo que Milla no descarta toda vez que el equipo está trabajando para ello: “está claro que los demás equipos también juegan. Es cierto que queremos que pase lo que nosotros proponemos durante los noventa minutos en los partidos. Habrá momentos en los que habrá que sufrir y no cometer errores, pero estamos cerca de lo que queremos, sabiendo que fuera de casa debemos estar más atentos”, matizó.