Francisco Rivera Ordóñez ha estado en Hoy por Hoy. El empresario de la plaza de toros de Ronda ha pasado por el programa especial de feria a falta de un día del inicio de los festejos taurinos que marcarán el fin de semana previo a las fiestas en honor a Pedro Romero.

En lo que respecta a la polémica que viene envolviendo al ex matador de toros con motivo del cambio de fecha de los eventos taurinos, Rivera ha defendido en todo momento que su objetivo principal es "mantener el nivel de la corrida Goyesca" y ha dicho que "lo que más me duele es que se ha puesto en tela de juicio mi amor por la ciudad". Ha asegurado que se ha sentido atacado desde diferentes sectores, algo que "no entiende". También ha manifestado que "se me ha echado a los pies de caballo, ha sido una campaña de desprestigio brutal que me ha hecho mucho daño. Cada uno sabe quién ha sido".





Entre otras cuestiones, el empresario se ha referido a la feria del año que viene. Rivera Ordóñez no ha asegurado que se vayan a organizar los festejos taurinos dentro de la semana de la feria. Dice que para eso necesita apoyo de las administraciones si no, tendrá que regirse por el calendario de los toreros, sean cuando sean las fiestas de la ciudad. "Yo necesito ayuda, lo vengo pidiendo a muchos Ayuntamientos que han ido pasando y ninguno me ha hecho caso. Si no es así la fecha será la más idónea. Vamos a hacer lo que se pueda para que los toros estén dentro de la feria pero si las circunstancias por las contrataciones de los toreros nos obliga a hacerlo en otra fecha... Porque lo que no podemos es bajar el nivel de los toreros", ha dicho el Rivera.

Con respecto a la publicación de un medio local donde se aseguraba que su hermano Cayetano Rivera habría intentado arrebatarle la gestión de la plaza de toros de Ronda, Francisco Rivera no ha querido pronunciarse aunque ha dicho que "los trapos de casa hay que lavarlos en casa".