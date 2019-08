Salvador Fuentes: "Las 3 promociones de VPO llevaban 15 meses esperando licencia"

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), ha asegurado en Hoy por Hoy Córdoba que las 3 promociones de VPO (308 en total) que se han desbloqueado en la Gerencia de Urbanismo llevaban desde mayo de 2018 esperando licencia.

Aunque ha reconocido que son 3 licencias "si me hace las cuentas de la vieja", en referencia al anterior presidente de la Gerencia, Pedro García (IU), que le ha acusado de confundir con el número de viviendas las cifras de licencias concedidas. Pero si se tiene en cuenta el aspecto cualitativo, se trata de desbloquear "un retraso de 15 meses para 308 VPO, un 16% de vivienda de nueva planta pendiente (2.000), para la gente que está a la espera de una vivienda digna...por qué no piorizó esas cosas".

Y es que el Salvador Fuentes ha insistido que dentro del plan de choque para agilizar el funcionamiento de la Gerencia se priorizarán los proyectos de interés general. Ya se han repartido los expedientes pendientes entre los departamentos y a partir de septiembre se comenzará a trabajar para reducir los plazos de espera.

Ya se ha conseguido el programa informático (AutoCAD) para trabajar digitalmente la planimetría "tras dos años de espera". Además, el presidente de la Gerencia de Urbanismo ha asegurado que están buscando un software adecuado para la tramitación de licencias. "Tendremos que copiar un software que funcione. Vamos a ir a la ciudad donde funcione uno potente, con el beneplácito de quienes lo sufren", y si es el bueno, yo me lo traigo". Además, necesitan incorporar 4 arquitectos.

Fuentes también ha asegurado que la ordenanza de agilización de licencias, que comenzó a gestarse con el anterior gobierno municipal pero que no llegó a culminar, saldrá adelante. Terminarán y presentarán el borrador en septiembre para que esté a disposición de los agentes implicados. Y además, tiene como objetivo reducir los trámites y formularios de Urbanismo. Espera que la ordenanza entre en vigor "más pronto que tarde".

Vuelta de las dietas a los consejeros

Fuentes también ha contestado a las críticas de PSOE e IU por la instauración de las dietas a los consejeros de las empresas y entes municipales por su asistencia a consejos, una remuneración que fue retirada en 2011.

"Las dietas siempre han estado ahí. Yo he sido consejero de 3 empresas públicas y no he cobrado ninguna dieta porque decidí como todos los demás renunciar a éstas. Eso está ahí, el debate está abierto. Pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras si los consejos lo deciden. No hay que alarmar a los ciudadanos porque se decida que los consejeros cobren una dieta que, si está dentro de los estatutos, se pueda cobrar".

Sobre la denuncia de CC.OO. de que una persona ha ocupado las funciones e instalaciones del gerente del IMGEMA sin que se haya resuelto la convocatoria de la plaza para la que hay más candidatos, descarta "mala fe".

"Si él preveía que iba a ser el posible gerente, creo que ha sido un exceso de vocación. Ha intentado ponerse al dia, de ahí a que haya tomado decisiones de gerente sin ser gerente...ya veremos. En función de lo que haya ocurrido, ya se tomarán decisiones", ha dicho Fuentes en Radio Córdoba.