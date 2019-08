La huelga en Renfe afectará a 20 trenes entre A Coruña y Vigo

Hasta una treintena de trenes serán cancelados este fin de semana en Galicia por la huelga convocada por la CGT, 20 de ellos forman parte del eje atlántico que conecta A Coruña y Vigo. Una huelga de paros parciales entre las 12h y las 16h de este viernes y del sábado. Los convocantes reconocen el malestar que van a generar estas cancelaciones, pero contraponen sus motivos para la protesta.

100 trenes suprimidos el pasado año por no haber maquinistas disponibles; 5.000 trenes en los que el único trabajador de renfe era el propio maquinista. La falta de personal es el motivo fundamental de esta convocatoria de huelga para la que Fomento ha decretado un 68% de servicios mínimos. La CGT explica a los usuarios que esta situación repercute en el servicio público cuando se cancelan trenes y no se explica que es porque no hay maquinistas. O cuando hay problemas abordo, pero no hay personal para solucionarlo.

Este es uno de los fines de semana más importantes del año en el tráfico ferroviario. A los usuarios habituales se suman los que regresan de sus vacaciones y los muchos estudiantes que se deplazan fuera de nuestra comunidad, para viajar a Madrid, por ejemplo, ya no quedan billetes hasta el 3 de septiembre.