Empleo rechaza el ERTE a Onda Jaén

El Expediente de Regulación de Empleo que el Ayuntamiento de Jaén pretendía aplicar a 44 trabajadores de Onda Jaén tras el incendio surgido en sus instalaciones, ha sido rechazado por la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía.

Según ha podido saber Radio Jaén, el informe emitido este jueves, detalla que la cuestión del asunto que se dilucida "no es determinar la condición de empleado público o no de los trabajadores a los que se les aplicaría la suspensión del contrato de trabajo, si no determinar si el Ayuntamiento como Administración Pública puede aplicar este procedimiento"; y concluye que "no es de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores" por tratarse de una Administración Pública Local con ingresos que no proceden de operaciones realizadas en el mercado, sino "de los presupuestos aprobados por el régimen local".

El Ayuntamiento dispondrá de 20 días para presentar recurso ante la jurisdicción social.