Laura Delgado Martínez, más conocida deportivamente como Pitu, vuelve a casa y al fútbol sala. En su día fue una de las referentes del fútbol sala en Guadalcacín, llegando a ascender desde provinciales a Segunda División. Una jugadora muy querida por la grada que tuvo que colgar antes de tiempo las botas por circunstancias laborales.

Pero desde que dejase el fútbol sala hace ocho años no ha habido un día en el que Pitu no haya dejado de soñar con volver. Y su regreso ya es una realidad. Tras estar dos semanas a prueba, Andrés Sánchez ha dado el visto bueno a su incorporación a la plantilla. “Estoy muy contenta. Vuelvo a mi casa. Tengo muy claro el rol que voy a tener en el equipo. Me gustaría que todo el mundo sintiese esta camiseta como la siento yo”, ha destacado la nueva jugadora del Guadalcacín FSF.

Pitu, que es la sexta incorporación del equipo este verano, va a aportar experiencia y carácter al grupo. En su presentación ha añadido: “Pienso que con trabajo y humildad vamos a conseguir grandes cosas. Tenemos un equipo con muchísima ilusión y hambre de seguir haciendo historia”.