El Palma Futsal está listo para el Trofeo Ciutat de Palma

Este jueves ha sido la presentación oficial del VII Trofeo Ciutat de Palma en el ayuntamiento de la ciudad condal. El encuentro, que tendrá lugar mañana viernes 30 de agosto a las 20.30 horas en Son Moix, será disputado entre el Palma Futsal y el Real Betis Futsal. En la presentación han asistido altos cargos como el regidor de deportes, Francisco Durós; el presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, Miquel Bestard y el presidente del Palma Futsal, Miquel Jaume además de representantes de algunas empresas patrocinadoras.

Durante la presentación Miquel Jaume ha afirmado que que "el Real Betis Futsal es un equipo duro aunque esté en Segunda División" y recuerda que su entrenador, Joselito, y 3 de sus jugadores (David 'Burrito', Rubén Conejo y Chicho) estuvieron en el Palma Futsal.

También ha querido tomar la palabra el presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, Mique Bestard, para afirmar con contundencia que "el Palma Futsal es un referente y ya no en lo futbolístico, si no en los deportes en general y en la vida". Respecto al papel que cree que hará el equipo, lo tiene claro: "Han formado un gran equipo pero hacer lo que se logró la temporada pasada es muy difícil, veremos". También ha afirmado que han "conseguido hacer un buen equipo" y que "la pretemporada no es fiable, puedes hacerlo mejor o peor y luego en liga hacer otro papel". Sobre los nuevos jugadores o el juego del equipo, no puede afirmar ni negar porque "no los he visto jugar". Hecha la presentación, sólo queda esperar que de comienzo el séptimo Trofeo Ciutat de Palma.