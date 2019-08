El Campeonato de Galgos, a Madrigal

Tras unas semanas de negociaciones, se acaba de confirmar que Madrigal de las Altas Torres acogerá la próxima edición del Campeonato de España de Galgos. Desde la Federación Española se muestran muy satisfechos de traer el campeonato de nuevo a esta zona y, aunque ha sido una gestión laboriosa, finalmente ha habido disposición y acuerdo para que así sea.

Recordamos que en la zona centro y en el sur no se están dando las cualidades óptimas para celebrarlo debido a los problemas que están sufriendo como consecuencia de la mixomatosis. Si el año pasado hubo que trasladar su celebración, casi in extremis a Nava del Rey, este año se ha decidido apostar de nuevo por esta zona ya que las condiciones siguen sin darse en Andalucía y Castilla la Mancha. Ahora se espera que los participantes de esas zonas no tengan excesivos problemas para disputar las fases previas y puedan estar en Madrigal en enero. Luis Ángel Vegas, presidente de la Federación Española de Galgos, recuerda que nuestra comunidad tiene los tres últimos campeones y las liebres de la zona siguen marcando su seña de identidad.

Una vez que se paguen las cuotas antes del día 5 y se puedan establecer los distintos grupos, solo queda esperar al fin de semana después de Reyes, días 11 y 12 de enero, para que como es habitual comience una nueva edición del Campeonato de Galgos en Campo en Madrigal de las Altas Torres.