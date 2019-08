Dusan Sakota: "Sito Alonso me convenció de que el UCAM Murcia CB es el equipo perfecto para mí"

El UCAM Murcia CB ha presentado a otra de sus caras nuevas para la próxima temporada. El jugador Dusan Sakota ha ofrecido su primera rueda de prensa como jugador universitario: "Estoy aquí por dos razones, la primera porque me gusta estar en equipos ambiciosos y he sentido que este es un club ambicioso en todas sus partes. Ya lo vi en la Final Four de Atenas, es un equipo que quiere ir a por todo. La segunda por el entrenador, me llamó para contarme su plan y cómo me adaptaría en su plan de juego. La verdad es que me pareció bien y me convenció al momento de que este es el equipo perfecto para mí", ha dicho el deportista de origen serbio.

Continuando por lo que le pide el entrenador, Sakota ha desvelado que "me ha pedido dos cosas, aportar mi experiencia para estar equilibrados. Tenemos jugadores con mucha energía y puedo ayudar. La segunda, que me adapte a cómo entiende el baloncesto. Soy un tirador que abre espacios en la cancha y puedo aportar mucho".

Sobre el ambiente del vestuario, una de las mayores consignas y valores que ha logrado Sito, también se ha pronunciado Dusan Sakota: "Me ha llamado la atención la química que hay. Aunque no parezca importante, en la mesa mientras cenábamos en Viella estábamos siempre de broma".