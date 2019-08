Carmen Fernández convierte su pregón en una loa al Casino de Palencia

El primer pregón de las Ferias y Fiestas de San Antolín de Palencia suele ser el del Casino y este año corrió a cargo de la ex concejala y ex diputada provincial Carmen Fernández. Su pregón fue un elogio al Casino, a su capacidad de adaptación, llegando a asegurar que la histórica entidad "vive un momento dulce". Y es que Fernández no dudó en declararse "admiradora" de la institución, a la vez que recordó que en cuanto ganó su primer sueldo, se hizo socia.

La pregonera no obvió su trayectoria política, señalando que seguirá trabajando por Palencia y destacando, entre otras cuestiones, algunos momentos vividos como representante de los palentinos, entre ellos el Centenario de la Primera Universidad de España, el 50 Aniversario del fallecimiento de Victorio Macho o el Año Teresiano. Fue categórica al asegurar que el ser pregonera del Casino y de las fiestas de Fuentes de Nava, le han hecho reflexionar sobre lo que todavía puede hacer por la capital y provincia.