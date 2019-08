Lo dicho por los clubes charros sobre el mercado de fichajes en Segunda B

El mercado de traspasos en España permanecerá abierto hasta el próximo lunes, 2 de septiembre (al ser el 31 de agosto día no laborable en esta ocasión). En este sentido, los tres equipos de Salamanca en la Segunda División B ya tienen todas las fichas sénior ocupadas, 16 en total por cada uno. No obstante, algunos están a la espera de movimientos de última hora.

Este miércoles por la tarde se hizo oficial la desvinculación de Giovanni Navarro del Atlético de Madrid, y su fichaje por el Salamanca CF. El joven delantero, de 20 años, es canario y procede de la cantera colchonera, aunque también ha pasado el curso anterior por la UD Sanse y por la Gimnástica Torrelavega. Antes de esta incorporación, el entrenador interino del Salamanca CF, Pablo Cortés, pidió públicamente el refuerzo de la posición de extremo. Aún hay fichas sub 23 libres en la entidad del Helmántico que, no obstante, tiene compensada una plantilla con dos jugadores por puesto en casi todas las demarcaciones.

En Unionistas de Salamanca la intención es no fichar esta semana nada nuevo. Pese a que parece que Roberto Aguirre elegirá a sus jugadores principales entre un grupo reducido de 13, el club no contratará a ningún futbolista salvo que la opción sea muy económica y mejore las prestaciones de lo que ya está en plantilla. En declaraciones en SER Deportivos Salamanca, David Grande aseguró que 'está contento' con la plantilla que hay, aunque evitó responder con un sí o un no a la pregunta de si él reforzaría el equipo.

Y en el CD Guijuelo, pendientes de las salidas en estas últimas horas de mercado. En especial de la de Pablo Pallarés y Jordi, dos jugadores que no completaron la convocatoria de Ángel Sánchez en la primera jornada y que dejarían su hueco a nuevos jugadores. En las próximas horas se esperan movimientos por parte de la entidad verdiblanca.