Imanol Alguacil ve "favorito" al Athletic en el derbi de San Mamés

Imanol Alguacil está convencido de que su Real Sociedad va a hacer un buen derbi en San Mamés, un partido “especial” para él. Y entre temas futbolísticos, también se cuela alguna respuesta a Iñaki Willians por sus palabra para calentar el clásico Vasco.

-¿Le ha sorprendido la aportación de Ødegaard en las dos primeras jornadas?

Ødegaard se ha adaptado fenomenal al club, a la ciudad, y a la manera de jugar, y es un jugador de mucha calidad. Pero lo que más valoro es su manera de concebir fútbol, piensa 24 horas en el fútbol, está implicado y es un jugador muy a tener en cuenta, tenemos la gran suerte de tenerlo con nosotros”.

-¿Cómo ve que les llega este primer derbi vasco a ambos equipos?

Tengo claro que favoritos son ellos porque llevan 15 partidos sin perder en casa y los últimos que ganamos allí somos nosotros. La intención es ir allí y ganar el derbi, pero sabiendo que será un partido muy complicado, porque han empezado muy bien la temporada. Veo a los jugadores convencidos de sacar algo positivo.

-¿Cómo espera el derbi vasco?

Seguramente habrá momentos para todo, ellos intentarán venir a apretarnos arriba porque así les va bien, pero habrá otros momentos en los que ellos se junten, habrá de todo en el partido y el que elija mejor esos momentos tendrá argumentos para ganar.

-¿Tiene pensado repetir el once de las dos primeras jornadas?

Mañana veréis si lo cambio o no. Ahora en base a lo que queremos plantear, decidiré, pero hay variedad y donde elegir

-¿Qué le parecieron las declaraciones de Iñaki Willians?

Tampoco le doy mucha importancia, pero lo que tengo claro es de lo orgulloso que estoy todo lo que hace la Real en cuanto a valores y trabajo de cantera, muy contento de cómo trabaja este club y defender este escudo. Me da igual. No voy a entrar a valorar. Estoy muy orgulloso de defender la manera de trabajar este club.

-¿Entiende que será un choque de estilos?

Habrá momentos, porque ya hemos demostrado allí que sabemos jugar a otra cosa. Y entiendo que el Athletic tiene capacidad y argumentos para hacer otro tipo de fútbol. Por eso creo que habrá otro momentos para todo”.

-¿Qué importancia le da a los positivos precedentes en los derbis para la Real?

Tiene su importancia, pero también que ellos llevan 15 partidos sin perder en casa, son muy buenas estadísticas. Da la casualidad que los últimos en ganar fuimos nosotros y si lo volvemos a hacer, les haría mucho daño, y saldremos con esa intención”.

-¿Le preocupa la permisividad que tienen algunos jugadores del Athletic por parte de los árbitros?

Me encanta ese tipo de partido y a nuestros jugadores también. Ojalá que el arbitro en momento puntual es deje ser un pelín mas agresivos porque da vistosidad a los derbis.

-¿El derbi no llega un poco pronto en el calendario?

Yo creo que es igual, al venir aquí he ido a pasear por Orio y todos los aficionados me han dicho que el empate no vale, y se lo que siente el aficionado, es el partido importante de la temporada y así nos lo tomamos aunque sea la tercera jornada.

-¿Contaba con que llegara Monreal para el derbi vasco?

Ni Nacho, ni Robert, ¿se llama Roberto, no? Estoy súper centrado en el día a día, en los jugadores Qi tengo, en trabajar en el día a día, y nada más.

-¿Qué significaría golear al Athletic en San Mamés?

Ganar. Da igual. Es igual de importante so lo ganas por goleada o no. Por eso vamos a salir como hay que salir a jugar un partido de estas características”.

-¿Ha sopesado la opción de que debute Remiro con la Real en su regreso a San Mamés?

Sí, sí. Claro. Tenemos a tres porteros en estos momentos, y los tres están preparados. Hay que decidir y hay que elegir.

-¿Está preocupado por la poca aportación de William Jose y Januzaj?

A mí me están dando todo lo que yo espero, estarán más o menos acertados, son parte muy importante de esta plantilla. Así lo vemos todos. Y no hay ningún problema.

-¿Se alegra de que Gaizka Garitano triunfe en el Athletic?

Me alegro por Gaizka, por él y por todos los equipos y entrenadores vascos. Si llevan 15 partidos sin perder en casa es porque hacen muchas cosas bien y gran parte es por el trabajo de Gaizka.