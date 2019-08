El 25 será un delantero.., o no será

Chuti Molina dio la pista el miércoles y Ania fijó el tiro el jueves, justo antes de iniciar viaje hacia Las Palmas. Buscan un delantero, “aunque no es cuestión de vida o muerte”, según el manchego, que seguirá buscando un futbolista que complete la plantilla hasta el mismo cierre del mercado. El míster no se tapó en la habitual rueda de prensa previa a partido en la Albericia: “ahora mismo estoy muy contento con lo que tengo. Tenemos una muy buena plantilla, vamos a competir muy bien y no sé si va a venir un jugador más o no. Creo que tenemos posiciones dobladas, y lo que venga será un jugador de ataque. Si viene será para subir el nivel de la plantilla, que ya es alto de por sí”.

A lo largo de toda la jornada el centro de atención estuvo centrado en Valladolid, ya que el Racing está en la larga lista de equipos interesados en la cesión de Marcos André, el delantero brasileño de 22 años que jugó las tres últimas temporadas en el Logroñés y que ha firmado este verano por el cuadro pucelano, que le quiere ceder a un Segunda. Además de los verdiblancos han manifestado su interés el Fuenlabrada, el Elche y, el que parece mejor situado, el Mirandés.

Ania cuenta ahora mismo en punta de ataque con David Barral, David Rodríguez, Nuha y Jon Ander, que esatará de baja por lo menos hasta finales de septiembre.

El equipo racinguista ha viajado a Las Palmas sin los seis lesionados, Iván Crespo, Luca, Moi, Kitoko, Toribio y Jon Ander, y sin los dos descartes técnicos, Carmona y Óscar Gil. En cambio, el técnico ovetense ha dado la alternativa a los dos últimos fichajes, David Rodríguez y Aristote Nkaka, que pugnan con Barral y Sergio Ruiz, respectivamente, por un pusto en el once titular. La otra novedad es la vuelta de Mario Ortiz, una vez cumplida su sanción.