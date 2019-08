Lopetegui: "Queda mercado pero solo pensamos en el Celta"

El Sevilla encara su próximo encuentro liguero y también el estreno ante su afición en un Ramón Sánchez Pizjuán que le recibe como líder en la clasificación por delante del Atlético de Madrid, con quien se iguala a puntos. En el estadio nervionense se ha ejercitado esta mañana la plantilla a las órdenes de Julen Lopetegui, quien después ofreció una rueda de prensa previa al encuentro ante el Celta de Vigo.

El técnico vasco se ha mostrado muy centrado en los preparativos del encuentro ante los celestes. Con una afición ilusionada tras las dos victorias cosechadas, a Lopetegui no le supone ninguna presión el liderato y encarar la tercera jornada como local, "no me da ningún vértigo nada, lo único que me preocupa es preparar bien el partido, si la gente está ilusionada y nos lo puede transmitir en el campo mejor que seguro que así va a ser" ha asegurado. Sin embargo, Lopetegui ha reconocido que no se descartan nuevos movimientos de salidas y entradas en la plantilla, en palabras del entrenador "mientras el mercado permanezca abierto todos los equipos están expuestos a que pueda haber algún cambio". A pesar de las dificultades económicas, el Sevilla le sigue la pista a Mariano, a la cantidad que solicita el Real Madrid habría que sumarle los cinco millones de euros que cobra el jugador.

Con respecto a la lista de convocados, será mañana cuando se conozcan los veintiún elegidos para la próxima jornada. En las últimas dos convocatorias destacó la ausencia del delantero israelí Munas Dabbur, por quién cerró dudas en la pasada jornada el presidente del Sevilla José Castro. Dabbur no se moverá del Sevilla y el técnico ha reconocido que la ausencia del israelí ha sido por decisión técnica. De no ser convovado mañana, será la tercera ocasión consecutiva que el delantero no cuente para Julen Lopetegui.