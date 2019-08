Sabina García, reelegida presidenta de Valdizarbe

Sabina García sigue al frente de la Mancomunidad de Valdizarbe tras la constitución de la nueva asamblea de la entidad para los próximos cuatro años. Lo curioso es que la presidenta ha accedido al cargo como representante del Ayuntamiento de Mendigorria del que forma parte en esta legislatura, mientras que en la anterior era concejala de Artajona. La presidenta explica que "desde noviembre soy vecina de Mendigorria porque me he mudado y mi compromiso por seguir trabajando en los ayuntamientos me hizo presentarme a las elecciones donde vivo ahora".

García se ha impuesto en la votación (11 votos frente a 8 y uno en blanco) al concejal independiente de Artajona, César Valencia, que ha denunciado "la deriva de la Mancomunidad estos años, obstaculizando el trabajo municipal". Una crítica que la presidenta achaca al desconocimiento "en una reunión previa con representantes municipales nuevos les expliqué el programa que presentamos y creo que, por desconocimiento de la reforma de la Administración Local de Navarra, tienen estos argumentos con pinceladas que no son correctas".

En esta nueva etapa, Sabina García cuenta con el apoyo de varias agrupaciones locales y EH Bildu de Mendigorría, Larraga y Puente la Reina, con quienes ha elaborado un programa conjunto. El objetivo, profundizar en los cambios introducidos estos años como la creación de los servicios de igualdad y euskera, la participación ciudadana, agenda local 21 y poner en marcha un Plan Energético para la entidad.