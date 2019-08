Noelia Caballero: "La despoblación ha provocado que a Tarancón ya no le corresponda un tercer pediatra"

La despoblación de la comarca de Tarancón perjudica la búsqueda de nuevos servicios del Centro de Especialidades del municipio. Así lo ha confirmado la concejala de comunicación y salud, Noelia Caballero, en los micrófonos de Radio Tarancón.

La edil ha señalado que en los últimos años se ha visto un gran descenso en el número de cartillas sanitarias registradas, por lo que por el momento no se podría conseguir el servicio de un tercer pediatra, dado no se cumplen los requisitos de población. Este era una de los servicios que los vecinos de la comarca más estaban solicitando a través de redes sociales, pero que por el momento no será posible. Si bien, la concejala señala que "los requisitos de población se cumplían en el año 2011 y 2012" refiriéndose a la legislatura del Partido Popular "pero en vez de solicitar recursos se realizaron recortes".

En cuanto a la recuperación de servicios del CEDT, la concejala asegura que en la última legislatura se han recuperado muchos de los servicios que se habían perdido con anteriores gobiernos. De este modo, afirma que actualmente este centro cuenta con 21 especialidades, además del servicio de TAC diario, atención de cirugía menor y se han recuperado servicios muy importantes como es la radiología en fines de semana.

Respecto a las quejas en redes sociales de la falta de aire acondicionado en las urgencias del Centro de Especialidades, Caballero ha señalado que se averió uno de los aparatos y que será reparado lo antes posible. Si bien, se han instalado módulos de refrigeración para poder dar una solución inmediata al problema.

La concejala de Salud y Comunicación, Noelia Caballero, valora cada una de sus áreas y nos habla de sus nuevos proyectos de cara a los próximos 4 años. Escucha aquí la entrevista: