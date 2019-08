Carlos Garrote: "Estaré en Tokio"

El palista Carlos Garrote ha pasado hoy por Ser Deportivos Zamora, tras su medalla de bronce en el Mundial de Piragüismo en Pista de Szegen.

Carlos se ha mostrado satisfecho de volver a subir al podio, negando cualquier atisbo de decepción por no poder repetir el Campeonato del Mundo que logró el pasado año.

En cuanto a sus opciones de estar en los Juegos Olímpicos, se ha mostrado seguro: "estaré en Tokio", razonándolo con los resultados conseguidos no solo este año sino en los dos anteriores.

El cupo de piragüistas españoles para Tokio es de 6, en tanto en el Mundial se han clasificado 7 (las embarcaciones de k-1 200, y k-2 y k-4), con lo que un palista tendrá que quedarse fuera. Carlos ha reconocido que no ha recibido confirmación oficial por parte de la RFEF, pero no tiene dudas de que no será el sacrificado, ya que los resultados le avalan.